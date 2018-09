El Gobierno no reabre el Infantado y la plataforma teme que el cierre se alargue “varios años”

Ciento cincuenta días después de su clausura por problemas de aluminosis, el Palacio del Infantado, el monumento más emblemático de la ciudad de Guadalajara, permanece cerrado y sin visos de que el Gobierno dé luz verde para que se reabra en los próximos meses.

Esta situación inquieta a la plataforma Abraza El Infantado, cuyos responsables se reunieron este miércoles con el Subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Ángel Canales. La plataforma teme que el cierre del monumento se alargue durante “varios años”. Jorge Riendas, miembro del colectivo, defiende la reapertura inmediata del edificio y afirma a eldiarioclm.es que es “esperpéntico que el Infantado siga cerrado por aluminosis, después de cuatro meses. Creemos que el Gobierno no tiene voluntad de rehabilitarlo con celeridad”.

En el encuentro que algunos de los miembros de la plataforma mantuvieron con el subdelegado, Canales les informó de los trabajos que se llevan a cabo desde el pasado 27 de agosto en el interior del palacio. En concreto, según informan fuentes de Subdelegación del Gobierno a este medio, se trata de 60 catas, que se van a realizar en tres fases en diferentes puntos de las dos plantas del palacio con el objetivo de analizar la salud de los forjados y determinar qué patologías sufre la estructura del inmueble.

Reunión del subdelegado del Gobierno con miembros de Abraza el Infantado

Los trabajos, que se prolongarán indefinidamente y que cuentan con un presupuesto de 48.000 euros, se han completado ya en la primera fase. Ahora, técnicos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) analizan las muestras obtenidas durante estas dos semanas de trabajo. Del resultado que aporten los análisis técnicos depende el futuro del Palacio del Infantado y el momento de su reapertura.

Ángel Canales, subdelegado del Gobierno en Guadalajara, sostiene a este digital que “el Infantado no se reabrirá hasta que no podamos garantizar plenamente la seguridad de las personas, que fue la causa de su cierre en mayo”. Y, añade que “no podemos precisar los tiempos de las obras, pero desde Cultura se están agilizando al máximo los trabajos para que concluyan cuanto antes y, en cualquier caso, la decisión sobre su reapertura o no dependerá del resultado de las catas”.

Sin embargo, desde Abrazo El Infantado critican la “lentitud” del Ministerio para diagnosticar y resolver los problemas técnicos del edificio: “Es vergonzoso que el mayor símbolo del patrimonio de Guadalajara continúe clausurado solo por aluminosis cuando otros monumentos en similares circunstancias no se han cerrado”. Por todo ello reclaman al Gobierno que “lo reabra de forma inmediata, porque no hay motivos que justifiquen el cierre” y para que el Infantado recobre “su vida pronto y se convierta en un gran museo para la ciudad”.

Palacio del Infantado, en Guadalajara

La polémica por el Palacio del Infantado se remonta a principios de mayo, cuando el Ministerio de Cultura decidió de forma urgente clausurar el inmueble, debido a los supuestos problemas de aluminosis que sufre parte de su estructura en la galería de los jardines del Infantado. Entonces, Cultura recomendó a la Junta de Castilla-La Mancha en un informe el cierre preventivo del edificio, a pesar de que reconoció que la situación no era “alarmante”.

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha atendió y apoyó la recomendación del Ministerio de clausurar sine die el monumento por “la necesidad de tomar medidas de seguridad ante el potencial riesgo que pueden sufrir personas y bienes, así como por la obligación por parte del Ministerio de efectuar un análisis en profundidad en el edificio que establezca las obras a realizar”, tal como señaló entonces Jesús Carrascosa, el viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa.

El cierre repentino del Palacio del Infantado supuso la interrupción temporal de la actividad cultural del Museo Histórico Provincial de Guadalajara y el traslado de ubicación del Maratón de los Cuentos, por primera vez, en junio. Cuatro meses después, los empleados y los arqueólogos del centro museístico trabajan con normalidad, pero las visitas al monumento y los actos permanecen suspendidos desde mayo.

Reunión con Cultura

Abraza el Infantado se reunirá el próximo 3 de octubre en Madrid con el director general de Bellas Artes, Román Fernández-Baca Casares, según confirma la propia plataforma a este medio. El propósito del encuentro es abordar otras cuestiones que afectan al Palacio del Infantado como el proceso judicial que enfrenta al Ministerio y al Ayuntamiento de Guadalajara, a propósito del proyecto del Gobierno de construir un dúplex de lujo para la casa del Infantado en el interior del inmueble histórico.

El Ministerio de Cultura presentó una demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Guadalajara el pasado 19 de julio, después de que el Consistorio denegó por dos veces a Cultura la licencia para construir el ‘pisito del duque’, en noviembre de 2017 y a comienzos de este año. La decisión del Gobierno de continuar con la demanda se produjo, después de que falleciera en junio el Duque del Infantado, Íñigo de Arteaga. Último miembro de esta familia nobiliaria en ostentar el derecho de habitación en el Infantado, según defienden desde el colectivo.

Para Jorge Riendas es “decepcionante que el Estado continúe adelante con la demanda, ya que el PSOE siempre consideró un despropósito el pisito y pensábamos que con el cambio en el Gobierno y la muerte del Duque, archivarían el expediente”.

Tras conocer que Cultura denunciaría al Ayuntamiento de Guadalajara en mayo, Abraza el Infantado determinó personarse en la causa para “defender el uso público del Infantado y seguir oponiéndonos al pisito del Duque, que incumple la normativa urbanística de la ciudad”. Ahora, esperan a que el Juzgado les envíe la demanda para presentar sus alegaciones.

Otro de los temas que se tratarán en la reunión será a cerca del plan para convertir al emblemático monumento en el museo de la capital alcarreña. Un proyecto que Cultura redacta y, que también se ha visto perjudicado en su progreso por la clausura del palacio.