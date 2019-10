La Junta, partidaria de aplazar la convocatoria de la Mesa del Agua para sacarla fuera de "la contienda electoral"

La portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, se ha mostrado partidaria de aplazar la convocatoria de la Mesa del Agua a nivel regional para sacar este debate de la campaña electoral, y evitar así que se convierta en un "elemento de confrontación".

“Creo que sería muy inteligente no mezclar la campaña electoral con el agua. El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere soluciones pero la Mesa del Agua habría que sacarla fuera de la contienda electoral. No pasa nada porque esperemos un mes si hay voluntad de todas las partes por tener una voz única, porque no podemos andar jugando más porque el juguete se nos rompe”, asegura Blanca Fernandez.

Fernández ha señalado que Castilla-La Mancha es "una de las regiones más castigadas por la sequía", y ha mostrado su deseo por que el nuevo año hidrológico mejore los datos del anterior. “Primero manifestaría un deseo y es que este año hidrológico no fuese como el anterior que ha sido pésimo, uno de los peores años, siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades más castigadas por la sequía. Es evidente que el agua es riqueza, y más en una tierra como la nuestra la lluvia es imprescindible para nuestra economía”.

Por ello, ha hecho un llamamiento tanto al Gobierno de España como a las comunidades autónomas en las que su economía depende del trasvase Tajo-Segura. “Es obvio que la cabecera del Tajo ya se está viendo afectada, y es evidente que desde el Gobierno regional tenemos que hacer una llamada al sentido común y una llamada de presente y del futuro para buscarle alternativas hídricas al Levante que sean sensatas y que sean sostenibles, que permitan mantener su economía pero al mismo tiempo que no esquilmen por mas tiempo la cabecera del Tajo”.

Por ello, ha incidido en que sería "triste" llegar a ese momento sin poner medidas ya que, a su juicio, la tecnología existente lo facilita y, prueba de ello, es que la Confederación Hidrográfica del Segura ha autorizado este lunes la utilización de agua desalada para riego y, "si es posible en sequía, también lo es en otros momentos del año", ha sentenciado. "Hay tecnología, capacidad de desalación e inteligencia para dar una solución al Levante", ha concluido.