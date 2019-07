Una Ley de Cambio Climático y la batalla por el agua, en la política ambiental de García-Page

El presidente en funciones, Emiliano García-Page se ha dirigido a PP y Ciudadanos en las Cortes regionales durante su discurso de investidura para pedir “unidad” en materia de agua. Ha dicho que intentará “traer a las Cortes regionales un documento pactado que establezca con claridad las prioridades y exigencias que represente a todos”.

Y es que, decía, “esta es la legislatura de la desalación o lo será de la desolación”, para matizar que su intención no es “plantear ultimátums, pero sí cambios sensatos” que sean coherentes con la Directiva Europea del Agua, con las sentencias del Tribunal Supremo y con los intereses de la región

Se ha dirigido en particular al PP y Ciudadanos para que “de una vez por todas marquen distancias con sus antecesores. No es un problema de izquierdas o derechas, aunque la política del agua no sea incolora”.

Precisamente la primera reunión política de la legislatura en la región la mantendrá con Paco Núñez. “Le deseo estabilidad para poder entendernos. No será fácil porque los resultados electorales siempre comportan albaranes por no decir facturas”, le ha dicho Page al presidente regional del PP. Después, se reunirá con la líder de Ciudadanos en el Parlamento regional, Carmen Picazo.

Energías renovables frente al basurero nuclear

El presidente de Castilla-La Mancha en funciones ha incidido durante su discurso en su negativa al ATC en Villar de Cañas (Cuenca). El problema, ha dicho, "nos lo estamos ventilando" y ha advertido: "Que a nadie se le ocurra una tontería" cuando se dé a conocer la estrategia definitiva de ENRESA al respecto porque "me encontraría enfrente".

Un proyecto que ha recordado llevó a algunos políticos decir a sus propios ciudadanos que era una "lotería" y los propios técnicos ahora lo están desmintiendo.

Así, ha comprometido, aunque no es algo nuevo, un plan alternativo para Villar de Cañas al amparo de nuevas energías "que va a dejar más dinero en los Ayuntamientos del que iban repartiendo algunos antes de dimitir algunos de la empresa pública", ha subrayado.

Una Ley de Cambio Climático

Junto a la anunciada y no culminada Ley de Economía Circular en la pasada legislatura, el presidente en funciones ha avanzado su intención de aprobar una Ley para el Cambio Climático, porque "tenemos que dejar el planeta mejor de lo que está a las nuevas generaciones, una responsabilidad moral".

La Ley de la Vid y el Vino

En materia de Agricultura, García-Page ha pedido al Gobierno de España que cuanto antes esté “en plena función para pelear por la política Agraria Comunitaria (PAC)”, con el objetivo de que se reduzcan los fondos que percibe el país desde la Unión Europea.

Se ha referido también a la futura Ley de Viña y el Vino que seguramente, atisba, "será fácil de pactar" y ha resaltado la apuesta de una estrategia en combinación con la Consejería de Economía, Empresa y Empleo, para seguir "codo a codo con el sector para vender cada vez más lejos y mejor y a mejor precio además de seguir potenciando la internacionalización de los productos agroalimentarios.

Page quiere sacarse la “espinita” de la Ley de Mecenazgo

En el ámbito de la Cultura, el futuro Gobierno de Emiliano García-Page ha anunciado una de las primeras “espinitas” que se quitará en su gestión será sacar adelante la Ley de Mecenazgo cuyo fracaso en la anterior legislatura a atribuido a “discrepancias” internas en Podemos “y miren que eran dos”, en referencia al secretario regional del partido y vicepresidente segundo, José García Molina y el diputado regional, David Llorente.

“¿Por qué si hay gente que quiere poner dinero, no lo vamos a hacer?”, se preguntaba. Además, ha anunciado que habrá más apoyo a los creadores en el ámbito cultural, con la creación de “becas de talento” para la creación artística junto a un ambicioso programa de eventos culturales, siguiendo en modelo ‘Atémpora’ y contando con Sigüenza (Guadalajara) para los grandes eventos de la región, junto a las cinco capitales de provincia, Talavera y Puertollano.

“Se hará de acuerdo con los ayuntamientos y otras instituciones” porque “no merece la pena hacer cada uno la guerra por su cuenta”.