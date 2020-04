Mapas inteligentes para mantener a la población informada, también en los pueblos más pequeños

No son una herramienta nueva, explica Ángeles Villaescusa, directora general de ESRI España, empresa que ha "liberado" los códigos de su plataforma con herramientas de análisis geoespecial para ofrecer un despliegue de información útil en tiempos de coronavirus. Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, ha sido una de las primeras localidades pequeñas que la han comenzado a utilizar, a la par que municipios mucho más grandes como Valencia.

"Este tipo de herramientas se han utilizado desde hace unos 50 años en los Gobiernos y organismos de defensa", al incluir también información territorial. Luego, fue la empresa privada la que comenzó a utilizarla, en especial aquella dedicada a las telecomunicaciones, las 'utilities' o todas aquellas que gestionasen activos que les aporte información. Ayuda a posicionar la información dentro de un contexto, y con un contenido que permite un análisis mayor.

En tiempos de coronavirus, desde ESRI fueron conscientes de la utilidad que ofrecía lo que tenían, por lo que decidieron ofrecerlo a las instituciones. Villaescusa, originaria de Bolaños de Calatrava, explica que esta pequeña localidad en Ciudad Real acogió de buena gana el ofrecimiento para poder tener al servicio de su ciudadnaía un portal con toda la información útil durante la pandemia. Por ejemplo, qué comercios están abiertos y a qué hora atienden. "Trabajamos desde ayuntamientos, en los proyectos de 'smart cities', hasta la administración pública con Comunidades Autónomas o ministerios".

Información contra el coronavirus

La empresa decidió lanzar esta "política de ayuda" al considerar que su tecnología puede servir para paliar la propagación del virus con información. Las herramientas no se utilizan sólo en España, sino también en instituciones como el Ministerio de Sanidad de Reino Unido, Protección Civil en Italia o las autoridades sanitarias de Alemania. "Es muy rápido ponerlo en marcha, porque no hay que desarrollar una app entera, se pueden montar soluciones que rápidamente pueden ser utilizadas", explica Villaescusa.

El modelo es similar, independiente de lo grandes o pequeños que sean los Ayuntamientos: se trata de decir, "te doy acceso a mi plataforma, te hago una configuración y tú, que estás cerca de la ciudadanía, pones la información que necesitan tus vecinos". En el caso de Bolaños de Calatrava se puede encontrar información general de la pandemia, cómo actuar, dónde encontrar servicios básicos, cómo se reconocen los síntomas de la enfermedad, etcétera.

Geovoluntarios

"Los ayuntamientos son los que pueden hacer más cosas dentro de esta pandemia, porque pueden ofrecer información más rápida, y también recopilar las iniciativas de la gente que tenga ganas de ayudar", aclara. Para ayudar en el proceso, desde ESRI cuentan con unos 700 "geovoluntarios", personas cualificadas que trabajan de manera desinteresada para poner en marcha estas herramientas, junto con las instituciones.

Miguel Ángel Valverde es el alcalde de Bolaños de Calatrava, y explica que toda herramienta que ofrezca más información acerca del virus es bienvenida. Sin embargo, lamenta que hay una falta de información alrededor del mismo que hace que este tipo de utilidades no puedan aprovecharse al completo.

Buscar los focos

"Se ofrece información sobre las medidas de prevención y en general ha sido todo bien aceptado, pero también es cierto que no la conoce todo el mundo. Pero es una herramienta más que el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos". "Sería interesante no solo conocer los casos, sino geolocalizarlos pero no tenemos esa información. La administración regional nos dijo que la tendríamos pero no la tenemos y podría ser muy relevante para localizar focos para trabajar en las labores de desinfección", concluye.