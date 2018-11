El PSOE asegura que la dimisión de Cospedal era una "obligación moral"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado esta tarde que la dimisión de Cospedal como diputada en el Congreso de los Diputados “no es un ejercicio de responsabilidad" sino una "obligación moral de alguien que no podía seguir representando a los ciudadanos de nuestra región ni un solo minuto más".

Así lo expresó tras e l anuncio de la ex secretaria general del PP sobre que deja su escaño en el Congreso de los Diputados, tras las informaciones que han ido apareciendo estos días sobre sus reuniones con el ex comisario de policía Villarejo. Por otro lado, indicó que Cospedal “representa la etapa más oscura de Castilla-La Mancha: La etapa de los recortes, de los pucherazos y ahora la etapa del espionaje y de las cloacas del Estado”.

Además, ha pedido al nuevo presidente regional del PP, Francisco Núñez que impida que sea la presidenta de honor del partido. "¿Qué clase de honor puede representar para el PP de nuestra comunidad autónoma dar este cargo a una persona que siendo presidenta de Castilla-La Mancha recortó y, desde el PP, espió?", recalcó.

Gutiérrez asegura que Cospedal no debe aceptar ese cargo “porque si no es digna para estar en la Ejecutiva nacional de su partido o para ser diputada en el Congreso tampoco es digna para recibir la presidencia de honor del PP de Castilla-La Mancha”. Si no lo hace, “Paco Núñez, que la propuso, la debe cesar inmediatamente”, concluyó.