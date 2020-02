Coronavirus: el cierre de fronteras de China aumenta la venta y el precio del ajo español

El cierre de fronteras de China debido a la extensión del Coronavirus está dejándose sentir en el sector del ajo español y castellano-manchego. El desabastecimiento del mercado de ajo chino esté haciendo que aumente la demanda de ajo español entre un 15 y un 20%, y que los precios también estén al alza.

Según ha señalado a AgroalimentariaCLM el presidente de la Mesa Nacional del Ajo, Julio Bacete, un contenedor de ajo chino tarda entre 30 y 40 días en llegar a los mercados europeos, por eso es ahora cuando se está dejando sentir la falta de este ajo y por tanto la demanda del producto español.

En los precios también se está dejando sentir esta mayor demanda del producto español lo que ha supuesto un incremento en torno al 20%. Así, según Bacete, se está pagando actualmente al productor en torno a 1,25-1,50 euros por kilo, y en torno a 2,5 euros la salida del almacén. Considera que estos son los precios con los que se puede trabajar. De hecho, y tras un inicio de campaña que empezó con buenas cotizaciones en diciembre, los precios volvieron a bajar e incluso no se cubrían los costes de producción, pero la crisis del coronavirus ha hecho que suban de nuevo.

A su juicio, una vez que China vuelva de nuevo al mercado, también comercializará a un precio mayor ahora que se ha producido un incremento.

Este desabastecimiento está provocando que estén surgiendo nuevos clientes potenciales para el producto español desde países como Corea e Indonesia pero muchos de ellos, al hablarle del precio del ajo español, se retraen ya que no puede competir con los precios del producto chino aunque la calidad española sea la mejor. “Es muy difícil competir con los precios chinos, pero no es que estemos haciendo el agosto como está pasando con las mascarillas, solo hemos aprovechado el tirón””, no obstante, ratifica que la mayor parte del producto ya estaba comprometido: “Tenemos compromisos con cadenas y distribuidoras con las que hemos pactado unos precios y eso se tiene que respetar”, señala.

Julio Bacete cree que esta situación “Puede influir para que el consumidor conozca mejor nuestro producto”, también para que nos demos cuenta que “cuando no dependemos de nuestro productos si no de la despensa de otros podemos quedarnos desabastecidos, debemos apostar por lo que producimos aquí que son puestos de trabajo y productos de mucha calidad”, ha dicho.