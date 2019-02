Las 'raíces' conquenses con las que Pablo Donadío quiere ganar un importante certamen gastronómico

El conquense Pablo Donadío, estudiante de gastronomía en el Basque Culinary Center, se ha colado entre los cinco finalistas del concurso gastronómico Reto Martiko, una empresa navarra especializada en productos relacionados con el pato y los pescados ahumados.

Con tan solo 21 años, este joven nacido en Ibiza se trasladó con siete años a la capital conquense. De madre venezolana, padre uruguayo y con un hermano mayor que nació en Italia - él presume de familia 'multipaís'- su interés se centró en la gastronomía "porque me fijé en hermano, que también se dedica a la gastronomía, y me di cuenta que me interesaba. En casa, mi familia siempre ha cocinado aunque no profesionalmente".

Ahora, en su tercer año del Grado de Gastronomía en el centro donostiarra se presenta al certamen porque "como su propio nombre indica es un reto y una oportunidad de demostrar creatividad, de poner en práctica lo aprendido...Y también para participar en la universidad". Ha superado las distintas fases hasta llegar a una final en la que competirá con otros cuatro aspirantes.

Su idea inicial para el concurso era reflejar distintas culturas en su plato pero, explica, "cuando estás fuera te das cuenta de lo que tienes y quise homenajear a Cuenca". Por eso se centrará en sus 'Raíces' ( así se llama el plato con el que compite).

Una creación que cuenta con cuatro partes diferenciadas. En el centro apuesta por una salsa de ajo negro de Las Pedroñeras asado, miel de la Alcarria y aceite y que constituyen esas 'raíces' del plato. "De ellas salen el resto de elementos: remolacha acompañada de una mayonesa en la que he sustituido el aceite por la grasa de piel del magret de pato que va a la parrilla y con salsa de la propia ave además de una sal que elaboro también con la piel". Lo completa con lo que considera el "nexo de unión del plato": una tierra a base de avellanas caramelizadas y foie.

A Pablo Donadío le preocupaba que su plato no fuese una "utopía" que al pasar de su imaginación a la realidad de la mesa funcionase. Si lo ha conseguido o no deberá evaluarlo un jurado el próximo 15 de marzo en la final. Pero antes cualquier persona puede juzgar el plato a través de las redes sociales. En Facebook se puede apoyar al finalista conquense entrando en el perfil de la empresa patrocinadora, Martiko.

Además, aquellas personas que participen con un 'Me Gusta' y un comentario sobre 'Raíces', el plato de Pablo Donadío, pueden ganar una cena degustación de los platos finalistas, para dos personas, en el Basque Culinary Center de San Sebastián, que se celebrará el 15 de marzo. El nombre de los ganadores de la cena se dará a conocer un poco antes, el próximo 1 de marzo.

El chef conquense Pablo Donadío Foto: Ayuntamiento de Cuenca

En el futuro más próximo, el joven chef quiere seguir formándose dentro pero también fuera de España y quizá viajar, explica, " a países que ahora son tendencia como Méjico o Dinamarca". Admira a "gente creativa" como el chef vasco Andoni Aduriz que regenta Mugaritz, en Errenteria (Gipuzkoa) o la capacidad de "mantener la tradición" de Pepe Rodríguez en El Bohío, con sede en Illescas (Toledo). Ha trabajado con el gallego Pepe Solla. "Fue una experiencia impresionante". En abril viajará a Dinamarca para trabajar en el afamado Noma junto a René Redzepi. "Es muy interesante, está muy de moda, con una filosofía muy bonita que se puede extrapolar a España".

A largo plazo no descarta abrir su propio restaurante con la cocina de vanguardia como seña de identidad sin olvidar la tradición como base pero mientras anda centrado en su aprendizaje en el Basque Culinary Center. El de Pablo Donadío es un nombre que dará que hablar.