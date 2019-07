Los partidos se disputan las políticas contra la despoblación en Castilla-La Mancha

Todos coinciden en que frenar la despoblación es el objetivo número uno en Castilla-La Mancha, pero por ahora los métodos de cada uno llevan caminos y métodos dispares. En los últimos días, los tres partidos con representación en las Cortes regionales se han referido a esta cuestión desde varios prismas pero con la intención final de regularla mediante una normativa específica.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos se ha atribuido el hecho de que se esté hablando de despoblación en el Parlamento autonómico gracias a su entrada en las Cortes, donde ha incidido en la necesidad de crear una comisión de estudio que sirva para aprobar la futura normativa. El diputado David Muñoz considera que con esta iniciativa se está cumpliendo con un compromiso electoral y está demostrando al PP “cómo se puede hacer una oposición útil y constructiva”. "El problema de la despoblación ha ido creciendo ante la desatención de los gobiernos de PP y PSOE hasta convertirse en un drama", destaco.

Desde la formación naranja se muestran dispuestos a apoyar una ley contra la despoblación que "plasme lo recogido en el Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha y que sea fruto del trabajo de esa Comisión de Estudio”. Opina que el PSOE, en solitario, no puede hacerlo porque “el drama ha alcanzado un nivel que va a necesitar el concurso de todas las fuerzas políticas y sociales de esta región para hacerle frente y eso solo se puede conseguir con un pacto".

El guante no ha tardado en recogerlo el PP, que también anunció propuestas en este sentido durante el debate de investidura. El presidente regional de este partido, Paco Núñez, ha encargado a los servicios jurídicos la elaboración de un borrador de una proposición de ley contra la despoblación a fin de luchar contra la Castilla-La Mancha "vaciada". Así lo ha avanzado el portavoz adjunto de los ‘populares’, Vicente Aroca, que ha incidido en la necesidad de abordar estrategias para proteger "la gente y a los municipios" y favorecer que "los agricultores y los jóvenes se puedan quedar".

"No es un tema exclusivo de Castilla-La Mancha"

Por su parte, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha defendido que el abordaje de la despoblación no es competencia exclusiva del Gobierno de Castilla-La Mancha, pues en dicha estrategia también han de estar implicadas tanto la administración estatal como la europea. "No es un tema que se pueda abordar única y exclusivamente desde Castilla-La Mancha. Hay que tener convergencia con todas las administraciones y contemplamos un acuerdo a nivel global para afrontar este importante reto que no es baladí", ha dicho Mora, preguntado sobre la propuesta del PP.

"Tampoco es baladí que quieran ahora sacar pecho por la despoblación aquellos que olvidaron a los pueblos cuando cerraron las escuelas rurales y las urgencias sanitarias. Bienvenidos a la reconversión. Si se reconvierten es estupendo pues parece que quieren aparentar ser otros", ha añadido, en referencia al PP de Paco Núñez.

Y es que Mora ha insistido en que ese proyecto de ley sobre la despoblación que el Gobierno regional planteará será objeto de "concienzudo estudio, de mucha consulta y preparación". Los retos que se planteen con respecto a la despoblación han de tener repercusión eficaz. Ocurrencias pocas, mejor realidades", ha advertido.