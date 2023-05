La candidata de Podem en València denuncia a 'El Hormiguero' por las mofas sobre su sordera y orientación sexual

La candidata de Unides Podem-Esquerra Unida a la alcaldía de València, Pilar Lima, ha presentado este miércoles una denuncia contra el programa El Hormiguero tras las mofas que su presentador y un colaborador profirieron por su sordera y su condición sexual. Lima ha comparecido a la entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Valencia

Belarra traslada a la Fiscalía que las mofas de 'El hormiguero' sobre Pilar Lima son un ataque "al derecho a la igualdad"

Más

“Presento esta denuncia no solo por mí, sino para plantarle cara a un poder mediático que lanza mensajes muy peligrosos, y es que si eres sorda, lesbiana, si eres una persona que no entra en el canon de algunos consideran que no eres capaz y que puedes ser objeto de burla, las palabras de 'El Hormiguero' son la base del acoso en el colegio, son la base de la violencia contra los colectivos en la calle, en las redes y en todos los ámbitos, y eso es intolerable”, ha dicho Lima.

“Esta valentía de hacer lo que hay que hacer es la que ofrecemos a toda la ciudad de València para defender sus derechos desde el Ayuntamiento”, ha agregado.

El letrado Isaac Guijarro, del despacho especializado en casos de delitos de odio Olympe Abogados y responsable de la denuncia, ha explicado que “se observan delitos contra los derechos fundamentales del artículo 510 del CP, en sus tres modalidades, y delito contra la integridad moral del artículo 173 y siguientes del Código Penal y por esto se denuncia a las personas físicas Pablo Motos Burgos, Miguel Lago Valtierra y las personas jurídicas 7 y Acción, S.L. y Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.”.

El programa conducido por Pablo Motos se mofó de la candidata valenciana por su sordera y su orientación sexual, empleando la presentación que hizo de ella Irene Montero, que la aupó como alcaldesa “sorda y bollera”. A raíz de este discurso, un colaborador del programa, Miguel Lago, dijo: “Como ya vale todo, empezar a faltar: aquí este cojo...”, entre risas en el plató.

La semana pasada, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, trasladó a la Fiscalía los hechos al considerar que las manifestaciones realizadas en el programa de Antena 3 “suponen un ataque al derecho a la igualdad y la no discriminación de todas las personas con discapacidad”.

La candidata morada al Ayuntamiento de Valencia en las próximas elecciones municipales del 28M respondió en un video en redes sociales a Pablo Motos: “Desde València, la sorda y la bollera te invita al siglo XXI; 'open your mind', querido”, le dijo Lima.