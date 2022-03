El circuito urbano de Fórmula 1 que Camps prometió “a coste cero” supondrá un gasto público de 66 millones de euros

El circuito urbano de Fórmula 1 que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps prometió "a coste cero" supondrá un gasto finalmente para las arcas públicas de 66 millones de euros. A esto hay que sumar el resto de conceptos que se abonaron en su día como el canon anual de la prueba (111 millones en cinco años), los derechos televisivos pagados por Canal 9 (26 millones) o la deuda de la empresa Valmor asumida por el Gobierno valenciano (44 millones).

En cuanto al trazado, su coste final fue de 98 millones de euros. Para financiar las obras recayentes al sector de El Grau, en el que se debe desarrollar un Programa de Actuación Integrada (PAI) para urbanizar la zona, la Generalitat firmó en 2007 un convenio con el Ayuntamiento por el cual la administración autonómica anticipó 42 millones de euros a fin de costear las obras de adecuación y asfaltado. Una inversión que debía de ser devuelta por el Consistorio de la ciudad mediante las cargas urbanísticas que deben de abonar los propietarios de los terrenos del PAI de El Grau, puesto que la urbanización se tenía que convertir en los viales del futuro barrio.

En este sentido, la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, anunció este lunes un acuerdo con los propietarios del suelo del PAI de El Grau que permite desatascar el desarrollo de un nuevo barrio estratégico para la ciudad sobre el que pesaba la deuda de 42 millones por la construcción del circuito de Fórmula 1.

"Por fin podemos decir que desde el área de Urbanismo hemos llegado a un acuerdo con los propietarios del suelo que, finalmente, van a asumir la mayor parte del coste de las obras de urbanización. En concreto, 32 de los 42 millones que adelantó la administración pública", subrayó Gómez. Esta es la cuantía que los técnicos de Urbanismo consideran repercutibles ya que corresponden a obras que se hicieron para el circuito y que a su vez son aprovechables para la urbanización del sector.

Así pues, restando los 32 millones que abonarán los propietarios del suelo privado, el coste final del circuito para las arcas públicas será de 66 millones de euros. En cuanto al convenio entre el Ayuntamiento de València y la Generalitat, está por ver qué administración asume los 10 millones de euros de diferencia que quedan entre los 32 que asumen los privados y los 42 que abonó en su día el Gobierno valenciano.

Gómez se ha mostrado muy tajante al respecto al reivindicar en diversas ocasiones que la Fórmula 1 fue iniciativa de la administración autonómica y por lo tanto le corresponde a esta administración asumir la deuda.

La semana pasada, el alcalde de València, Joan Ribó, solicitó a la Conselleria de Vivienda la convocatoria de la comisión interadministrativa Ayuntamiento-Generalitat para que "se ponga a trabajar al pasar Fallas —no se reúne desde 2018—" para "dejar atrás la Fórmula 1 que hipoteca un desarrollo clave en el frente marítimo y el Parque de Desembocadura". Un foro en el que se deberá buscar un acuerdo sobre la deuda de 10 millones que quedará por cubrir.

Con todo, el circuito urbano de Fórmula 1 continúa generando costes millonarios a las arcas públicas, pese a que hace nueve años que se disputó el último Gran Premio de Europa y que toda la parte recayente a El Grau y Natzaret está vallada, abandonada en incluso ha proliferado un asentamiento de chabolas.

El departamento de Vivienda que dirige el vicepresidente segundo del Consell Héctor Illueca abonó el pasado día 12 junio 7,5 millones de euros correspondientes a un crédito de 60 millones de euros que se solicitó en su día para abonar los costes de construcción del trazado.

El crédito empezó a pagarse en 2016 y tiene una vigencia de ocho años a razón de 7,5 millones anuales, por lo que quedan por abonar 15 millones de euros correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023.

"Fin a los pufos del PP"

La vicealcaldesa y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, explicó que este acuerdo "pone fin después de más de una década a uno de los grandes pufos y herencias del Partido Popular, el famoso pufo que nos dejó con el circuito de Fórmula 1 en el sector de El Grau, una zona que nosotros queremos desarrollar y proyectar y que la mala gestión del PP ha tenido bloqueada durante más de una década"

Para la vicealcaldesa, este acuerdo permite extraer varias conclusiones: "La primera, que hemos hecho una buena gestión a lo largo de estos años para que sean los propietarios los que acaben asumiendo la mayor parte del coste de las obras del circuito. Y la segunda, la mentira del PP con el proyecto de la Fórmula 1 que nos decían que no iba a costar ni un euro".

"No queremos dejar de llamar la atención sobre los 10 millones de euros que finalmente tendrá que asumir la administración porque el PP nos ha estado mintiendo durante más de una década. Decían que la Fórmula 1 no iba a costar nada y sólo el coste de la obra del circuito en el PAI del Grao va a costar 10 millones a la Generalitat Valenciana, que tendrá que asumir este gasto por el desarrollo de un proyecto fallido, un proyecto efímero que no ha repercutido en ningún valor positivo para València", dijo Gómez.

Es más, la vicealcaldesa señaló que la Fórmula 1 ha afectado negativamente el desarrollo de esta zona estratégica de València: "El circuito ha condicionado y va a condicionar todo el desarrollo del sector de El Grau. Pero finalmente, después de años de trabajo y de negociaciones con los propietarios, por fin podemos concluir que se ha desatascado el sector del Grao y el problema y el pufo que nos dejó en herencia el PP".