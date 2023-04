Adif licita el proyecto que remodelará un tramo de la línea Xàtiva-Alcoi y permitirá que se llene el embalse de Bellús

El embalse de Bellús se construyó en los años 90 con el objetivo principal de aliviar las avenidas de agua del río Albaida para que su desembocadura en el Xúquer no provoque inundaciones en la Ribera. No obstante, desde su inauguración en el año 1995 no ha podido cumplir fielmente esta función por un problema del encaje de la línea Xàtiva-Alcoi, ya que si rebasa el 42% de su capacidad (69,2 hectómetros cúbicos) inundaría la vía férrea.

Para poder corregir este disfunción Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) prevé remodelar parte del trazado entre Benigànim y la Pobla del Duc. Para ello este mes de abril ha publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la licitación de la redacción del proyecto con un valor del contrato de 712.176,44 euros, más IVA. Los trabajos consistirán en una mejora del drenaje de la vía a su paso sobre los barrancos de Torrella y Forcall, por cuyos cauces suben las aguas a medida que van embalsándose en la presa, esto podría ejecutarse mediante una variante de trazado o elevando la cota del tendido ferroviario.

Esta medida se puso sobre la mesa después de capítulos como la DANA de septiembre de 2019 o 'Gloria' en enero de 2020, y que el desembalse del agua provocó que se inundaran numerosas zonas agrícolas de la comarca de la Ribera, llegando a cortar la autovía A-7. Tras las inundaciones producidas por ‘Glòria’ en la Ribera los alcaldes de los municipios más afectados dijeron basta y se movilizaron, los representantes públicos reclamaron soluciones a la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar).

Tras esta situación el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. la CHJ presentaron medidas para una solución definitiva como también provisionales hasta que esté operativa la definitiva que va para largo. Por ello la CHJ estableció un nuevo protocolo por el que en caso de necesidad se rebasará el límite estipulado y se interrumpirá la circulación en la línea, pero se hará únicamente para evitar crecidas del Xúquer en la Ribera, es decir, cuando sea necesario para la seguridad de las personas. Así la confederación priorizará la laminación de avenidas a costa de inundar la vía del tren.