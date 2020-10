El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber trata de cobrar impuestos municipales que podrían estar prescritos

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha contratado a una empresa para que gestione la recaudación de impuestos en ejecutiva a los vecinos, o sea, a aquellos que no han pagado en el periodo voluntario.

Los vecinos se han encontrado con que la nueva empresa trata de cobrarles impuestos municipales impagados pero que podrían ya estar prescritos, puesto que a los 4 años prescribe si no se ha iniciado la vía ejecutiva. En la carta recibida por los vecinos morosos no se aclara que si la deuda tiene más de esos 4 años y no ha sido reclamada no hay ninguna obligación de pagarla. Además también se está reclamando deuda que ha sido objeto de recurso o reclamación y no ha sido respondida.

A fecha 31 de diciembre de 2018 el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber tenía 6.151.586 euros en impuestos pendientes de cobrar con casi una década de antigüedad, todo ello para un consistorio con 7,3 millones de euros de presupuesto en este 2020.

Los impuestos pendientes anteriores a 2016, que serían los ya prescritos si no se ha iniciado la ejecutiva para su cobro, ascenderían a casi 4 millones de euros. 685.393 euros corresponden a 2015, mientras que de 2014 son 1,5 millones y de 2013 y años anteriores habían pendientes casi 1,9 millones de euros. El informe de intervención del consistorio asegura que 4,2 millones de euros que se deben al municipio son “de dudoso cobro”.

Cinco años sin reclamar impuestos

San Antonio de Benagéber llevaba algo más de 5 años sin gestionar el pago de los vecinos morosos en los impuestos municipales; sin recursos propios para gestionar esta ejecutiva, no se delegó en la Diputación de Valencia, como hacen muchos municipios, ni se contrataba una empresa, como hacen otros muchos ayuntamientos.

La última empresa que hubo al frente de la gestión en ejecutiva en San Antonio de Benagéber, bajo el gobierno del PP, fue la de José Antonio Sancho, conocido hace unos años por ser condenado por varios delitos, entre ellos el de cohecho, en varios asuntos relacionados con Canet d’en Berenguer donde era secretario municipal y en La Pobla de Farnals. Sus empresas trabajaron con muchos ayuntamientos gobernados por el PP en aquella época.