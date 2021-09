La diputada valenciana que se fue de Vox: "Cada ser humano debe tener garantizada la libertad de enamorarse de quien quiera"

La diputada autonómica Rebeca Serna (Llombai, 1968) ha abandonado el grupo parlamentario de Vox en las Corts Valencianes harta del ninguneo al que, asegura, le sometían. Serna lamenta en esta entrevista con elDiario.es que en Vox "no se actuaba de manera abierta". En el ecuador de la legislatura, en la que Vox accedió al Parlamento valenciano con una decena de escaños, esta licenciada en Ciencias Biológicas se ha incorporado al grupo de diputados no adscritos, donde está acompañada por los exmilitantes de Ciudadanos que abandonaron la formación naranja. Además, con su retirada del grupo de Vox deja a la portavoz Ana Vega aún más en minoría frente al sector de José Maria Llanos.

¿En qué han consistido los ninguneos a los que aludía en su carta de despedida?

El pasado mes de junio se celebró una reunión de afiliados y simpatizantes en el municipio donde resido a la que no fui convocada. Para la mayor parte de actos que se celebraban en Castellón tampoco se contaba conmigo. Básicamente, se me dejaba aparte en estas y otras tantas cosas.

Cuando afirma que "no se actuaba con claridad y transparencia", a qué se refiere exactamente?

No se actuaba de manera abierta. Se hacían reuniones de las que algunos no teníamos constancia, se contaba con unas personas y con otras no, sin saber muy bien el porqué, se dejaba de lado a muchas de estas personas que trabajaron por el partido desde el principio, a mí entre ellas, de modo que no sabía uno a qué atenerse.

¿La dirección de Madrid era conocedora de su situación?

Yo desde luego puse en conocimiento del responsable territorial los detalles de lo que ocurría. Y este responsable depende directamente de Madrid.

Vox ha negado que hubiera ninguneos y ha aludido, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics de la semana pasada, a la buena relación que mantenían con usted. ¿Era cierta esa buena sintonía?

Es posible que algunos compañeros del grupo no tuviesen noticia de estas situaciones, intenté siempre actuar con lealtad y discreción, acudiendo a órganos y estamentos internos. Y sí, tenía y tengo una relación cordial con varios de ellos.

¿Cómo era la vida interna en el grupo parlamentario de Vox? ¿Y la relación entre el sector de Ana Vega y el sector de José María Llanos?

Pues como en cualquier otro grupo de personas existen avenencias y diferencias. Por mi parte empleaba la mayor parte del tiempo en mi despacho, preparando intervenciones, estudiando documentos que tenían relación con el tema social, que era el que yo llevaba, o hablando con asociaciones o colectivos.

Cuando hablaba con el resto de personas del grupo era generalmente de trabajo. Ana Vega y José María Llanos son los diputados de Vox con más competencias, dado el cargo que ostentan, pero no podemos olvidar que Ana Vega, como síndica del grupo parlamentario de Vox, es la máxima responsable del mismo.

Ana Vega se ha quedado en minoría en el grupo. ¿Cuál ha sido su papel hasta ahora frente al sector de Llanos?

Ana Vega siempre ha tenido mi respeto y mi apoyo. Así debe ser, como ya he dicho es la máxima responsable del grupo parlamentario de Vox. Pero, desde luego, no puedo entrar en valoraciones que desconozco respecto a la opinión de los otros diputados.

¿Qué opina del modo en que Llanos Massó dirige Vox Castellón?

La dirección nacional de Vox ha otorgado de nuevo su confianza a Llanos Massó al nombrarla presidenta de la Comisión Gestora, no se celebraron elecciones primarias, de modo que ella es quien debe dirigir y liderar Vox en la provincia de Castellón, y trabajar en ello de la manera que crea más conveniente.

¿Qué le parecían las tesis de Vox sobre temas LGTBI?

Todas las personas son libres de elegir sobre su vida, faltaría más. Pero Vox no ha defendido nunca lo contrario. Cada ser humano debe tener garantizada la libertad de enamorarse de quien quiera, de vivir con quien elija, y que esa decisión no le suponga ningún tipo de desigualdad o problema.

¿Cómo ha sido el aterrizaje en el grupo de no adscritos?

No ha habido ningún problema, son diputados con los que ya he tenido relación por estar en la misma comisión o por haber conversado en alguna ocasión. Ellos ya llevan en el grupo mixto desde mayo y yo todavía tengo que tramitar varias cosas, como la comisión de la que voy a ser portavoz, para adaptarme del todo a la nueva situación.