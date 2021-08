La diputada valenciana que se ha ido de Vox: "Había reuniones a escondidas"

Reuniones a escondidas, documentos que no se comparten, retirarle la palabra, evitarla en las fotos... Así relata la parlamentaria recién salida de Vox el funcionamiento del grupo en las Corts Valencianes. Rebeca Serna, que presentó el lunes ante la Mesa de la Cámara su petición de formar parte de los diputados no adscritos, ha enviado una carta a los afiliados y simpatizantes de la formación de extrema derecha explicando la razón de su salida. La diputada llevaba meses meditando la decisión de abandonar el partido por lo que consideraba "ninguneos" constantes y este lunes, tras asesorarse sobre las posibilidades de los diputados no adscritos, acudió a su despacho, recogió sus papeles y presentó el escrito de salida del grupo.

Tercera baja de Vox en las Corts Valencianes: la diputada Rebeca Serna deja el partido pero no el acta

Serna es la tercera baja de Vox en las Corts Valencianes, pero la primera que abandona el partido sin dejar el acta. Antes que ella dimitió el diputado David Navarro, que volvió a sus clases en la Universidad Católica de València –parlamentario al que Serna sustituyó– y Vicente Roglá, el médico expedientado por Sanidad por acoso a una paciente durante la consulta.

"No se actuaba con claridad ni transparencia. Había reuniones a escondidas", cuenta la parlamentaria en el escrito enviado a la militancia. En él, la diputada por Castellón y exdirigente de la agrupación en Oropesa, donde reside, asegura que el partido la ha "apartado" de las decisiones de grupo, con "ninguneos" constantes. En un momento llega a comentar una reunión de la formación a la que no es invitada y en la que sus compañeros aprovechan para verter críticas sobre su trabajo; en otro, que realizan las fotos oficiales del partido cuando ella no está presente, aún compartiendo el mismo acto. "Hay compañeras que esperaban en el coche en el parking por no coincidir con ella", lamentan desde su entorno. El partido no ha querido valorar su salida y, por el momento, no ha respondido al escrito.

La parlamentaria se siente de mente "más abierta" que el resto de su ya exformación en cuestiones como las políticas sociales y LGTB. Serna formaba parte de estas comisiones en las Corts Valencianes, donde incluso algunos diputados de Compromís y Unides Podem se han mostrado sorprendidos de su talante, sin los encontronazos habituales con el partido de extrema derecha.

Su entorno afirma que ha tratado de disolver las discrepancias por la vía interna y han reclamado a la dirección nacional que medie en los conflictos con la dirección autonómica, pero el partido que lidera Santiago Abascal no ha respondido a sus demandas. "No tiene sentido dar la cara, representar a un partido del que no recibo ningún apoyo", describe en el texto remitido a la militancia. Esta ausencia de respuesta ha sido la gota que ha colmado el vaso, apunta.

La diputada por Castellón ha solicitado a la Mesa de las Corts Valencianes información para que la Cámara "garantice el ejercicio de todos los derechos parlamentarios y el acceso a los medios materiales necesarios para desarrollar plenamente las funciones parlamentarias" como diputada, "en la máxima brevedad posible para no ver vulnerados mis derechos individuales como parlamentaria". También ha solicitado formar parte de la comisión de Medio Ambiente, dado que es bióloga de formación. Los diputados no adscritos pueden solicitar intervenir en los plenos y formar parte de algunas comisiones, siempre que no haya otros no adscritos en ellas. Serna, que pidió asesoramiento a los ex de Ciudadanos, es la sexta diputada tránsfuga de la legislatura en las Corts Valencianes.