Labora pondrá en marcha un plan de empleo específico para mujeres en el sector público y privado

Labora prepara un plan de empleo específico para las mujeres va a actuar tanto en el sector público como en el privado, y el Consell prevé destinar 20 millones a este objetivo, con los que consideran que se podrán beneficiar 2.000 personas.

Así lo ha adelantado el president de la Generalitat, Ximo Puig, durante la sesión de control en Les Corts de este jueves. El plan prevé financiar la contratación en el sector privado para incentivar el acceso a aquellos sectores en los que está infrarrepresentada la mujer, como las ingenierías.

En el caso de mujeres que no cuenten con la cualificación, se impulsará un programa de formación dual que les brindará una oportunidad de empleo a través de un contrato para la formación y el aprendizaje, más un certificado de profesionalidad.

En segundo lugar, busca incentivar el acceso a puestos intermedios o de dirección en todas las empresas, especialmente en aquellos tradicionalmente feminizados, pero en los que los puestos directivos siguen estando ocupados por hombres.

En cuanto al sector público, se plantean dos líneas específicas la incorporación de mujeres paradas de larga duración pero con perfil cualificado, para facilitar su reconexión con el mercado laboral y programas mixtos de empleo y formación para mujeres sin cualificación que les otorgue un certificado de profesionalidad.

Según ha explicado, existe un objetivo de las culturas e inercias del mercado laboral que siguen siendo un freno para la igualdad entre hombres y mujeres.

Igualdad

Durante el debate, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, y el president, Ximo Puig, han intercambiado reproches respecto a la igualdad y el feminismo, a cuenta de lo que Cantó ha considerado "palabrería" del Consell.

En su turno de réplica, Puig ha afeado a Cantó que el pacto valenciana contra la violencia de género "no se partidiza" y ha defendido que el Consell "es y siempre será feminista".

Cantó ha afeado a Puig y otros miembros del Consell, como la vicepresidenta Mónica Oltra, que "no cumplen la paridad" en sus departamentos. Por su parte, la síndica del PP, Isabel Bonig, ha reprochado a Puig que "su gobierno feminista no cumple la paridad" y se ha preguntado "para cuando una mujer candidata" socialista a la Generalitat, instando a que lo haga la consellera de Justicia, Gabriela Bravo: "Anímese, visibilice a la mujer del PSPV. Las mujeres del PP damos la cara aunque nos amenacen, no nos escondemos detrás de nadie, y menos detrás de un hombre".

Por su parte, los grupos del Botànic (Compromís y Unides Podem) también han preguntado por cuestiones relacionadas con el feminismo. Así, Fran Ferri se ha interesado por las líneas de trabajo del Consell para conseguir una "salida feminista" a la crisis generada por la pandemia y Pilar Lima ha preguntado por las medidas que está poniendo en marcha el Consell para evitar que la pandemia pueda suponer una regresión en los avances feministas y los derechos de las mujeres.