Burjassot celebra el 450 aniversari de la construcció de les Sitges, el graner de València

Corria l’any 1573 quan, en la vila de Burjassot, es començava a excavar la terra per a la construcció de Les Sitges, el graner de València i icona indiscutible de Burjassot que, des de 1982, està declarat com a Monument Historicoartístic Nacional. Quatre segles i mig després, l’Ajuntament de Burjassot, a partir de la iniciativa de l’àrea de Cultura i Joventut i de les regidories que dirigeix Javier Naharros, vol celebrar este fet històric amb una extensa programació cultural dedicada a la ciutadania, que es prolongarà sobre bona part del mes de novembre.

De la mà de la música coral arribarà la primera cita per a celebrar l’aniversari de les Sitges. Serà a través d’un concert que oferirà el Cor Ciutat de Burjassot, el diumenge 12 de novembre a les 12 h, en l’Ermita de Sant Roc, en ple cor de les Sitges.

El plat fort de la programació arribarà els dies 17 i 18 de novembre amb la celebració de les ‘Jornades d’Estudis Locals de Burjassot. Les Sitges, 450 anys d’història“. Unes Jornades que tindran lloc en l’Embarronat de les Sitges. La primera sessió d’estes Jornades Culturals que giraran entorn a la rellevància del monument des de diferents punts de vista, serà en la vesprada del 17 de novembre. Després de la presentació de les Jornades, a les 18 h, tindrà lloc la ponència ‘Pa per a tots els valencians: les Sitges de Burjassot’, a càrrec de l’historiador burjassoter Luis Manuel Expósito. A continuació, a les 19 h, tindrà lloc la presentació del llibre ‘Les Sitges de Burjassot en el segle XIX, a càrrec de Robert Blanes, amb repartiment d’exemplars al públic assistent inclòs. La primera jornada conclourà amb una visita guiada per l’interior de les Sitges, exercint de guies per a l’ocasió Robert Blanes i Ángel López.

La segona sessió de les Jornades, la del 18 de novembre, començarà a les 10 h, amb la ponència ‘La confraria de Minerva: història i característiques’, a càrrec de Francisco Andrés Estellés. A continuació, a les 10.30 h, serà el torn de Santiago López, qui parlarà al públic assistent sobre la relació entre Burjassot i l’ermita de Sant Roc. Després d’una pausa per a l’esmorzar, sobre les 11.30 h, Arturo Cervellera abordarà el centenari de la publicació del llibre ‘Topografia mèdica de Burjassot’, d’Arturo Cervellera Castro. Esta segona sessió finalitzarà amb l’actuació de l’Associació Cultural Grup de Danses l’Empalme, a les 12 h, al pati de les Sitges.

Les celebracions amb motiu del 450 aniversari de la construcció de les Sitges finalitzaran amb un homenatge al metge i cronista de Burjassot, Arturo Cervellera Castro. Així, el 2 de desembre a les 12 h, en el passeig de Concepción Arenal, l’homenatge començarà amb el descobriment d’una placa commemorativa en l’habitatge familiar i lloc on va tindre la consulta Don Arturo per a, a continuació, inaugurar l’exposició que l’Ajuntament, des de la regidoria de Cultura i Joventut, ha elaborat a partir de la vida, trajectòria i obra d’esta personalitat tan rellevant en la història contemporània de Burjassot. L’exposició podrà visitar-se en la planta baixa de l’Ajuntament de Burjassot.