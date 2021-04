El cicle de poesia viva Rimbomba torna al TEM pel Dia del Llibre

El cicle de poesia viva Rimbomba, impulsat pel Teatre El Musical junt a l’artista i performer Jesús Ge, torna al TEM el pròxim divendres 23 d'abril, Dia del Llibre. El passat 21 de març aquesta iniciativa, que pretén explorar periòdicament les múltiples tendències de poesia escènica, va celebrar la seua primera edició amb un gran èxit de públic i la presència, entre d'altres, del poeta Dani Orviz.

Els responsables de la cita, quasi sense adonar-se, programaren la funció inaugural coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia. No contents amb això, van tornar a aliar-se amb l'atzar a l'hora de posar data a la segona entrega de Rimbomba, el pròxim Dia del Llibre. En els dos casos, l'elecció dels dies va ser totalment casual, una autèntica serendipia, i no va ser fins més tard quan es van adonar de les coincidències.

Com en la primera edició, Rimbomba portarà fins a la sala del Cabanyal-Canyamelar a tres figures prominents dels versos escènics. En aquella ocasió el cicle va comptar amb l'esmentat Orviz i amb la presència dels valencians Iris Almenara i Hugo Mas. Aquesta vegada seran Miriam Reyes, Josep Pedrals i Pía Sommer els encarregats de reivindicar des de les taules del TEM les infinites possibilitats de la paraula poètica, ja siga per si mateixa o fusionada amb altres disciplines com la música o els formats audiovisuals.

Miriam Reyes (Ourense, 1974) va publicar el seu primer poemari fa just vint anys, i des d’aleshores experimenta amb l'escriptura lligada a la imatge i el recital multimèdia. Formada entre Veneçuela i Barcelona, ​​ha publicat set llibres de poemes i ha treballat també com videocreadora i traductora.

Per la seua banda, Josep Pedrals (Barcelona, ​​1979) ha desenvolupat una àmplia trajectòria no només com a escriptor i rapsoda, sinó també com a investigador, docent i versificador per a músics, teatrers i tota mena de professionals artístics.

Finalment, Pía Sommer (Osorno, Xile, 1981) s'ha convertit en una figura internacional dins el gènere gràcies a la seua experimentació amb el so i el visible, fruit de la qual ha publicat obres de referència com el plaquette de poesia Frecuentemente Isla, l'antologia de contes Uno más ocho o el disc F.I.A.T.