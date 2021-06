Cinema Jove aposta un any més per les websèries. En aquesta edició, huit produccions de cinc països diferents competeixen en la Secció Oficial del Festival Internacional de Cine de València en un any especialment complicat pels sobrecostos que han suposat els rodatges i la falta de finançament. No obstant això, el certamen presenta una programació variada, amb temàtiques "que miren cap al futur" i pensada per a tots els públics.

La fundadora i coordinadora de la secció María Albiñana explica que Cinema Jove va ser un dels primers festivals en Espanya en incloure aquest gènere audiovisual, marcat especialment per la personalitat dels seus creadors, amb temes trencadors i allunyats de les fórmules més comercials. "Hi ha prou festivals dedicats a les websèries, però destaquen dos: Los Ángeles Web Series Fest, el més antic del món i el qual va desaparéixer perquè va morir el seu director i fundador, i Marseille Web Fest, el més prestigiós internacionalment", conta Albiñana.

Els dies 19 i 20 de juny, en l'Edifici Rialto, es podran veure títols com la holandesa Hitte. Rodada en Àmsterdam durant la pandèmia, aquesta sèrie planteja un món apocalíptic a conseqüència d'una onada de calor. Dotze episodis on els protagonistes lluiten per les seues vides en una ciutat assolada per les temperatures extremes, al mateix temps que redescobreixen el valor de la humanitat. O Dounia, una sèrie canadenca d'animació infantil sobre la vida d'una xiqueta refugiada, on la creadora d’origen sirià Marya Zarif aborda el desarrelament, la resiliència i la convivència en una sèrie que s’ha convertit en novel·la gràfica.

Amb 1 de esos días (Argentina), el festival simbolitza amb humor la cerca de la identitat i s'endinsa en l'absurd de la vida quotidiana dels seus protagonistes, a partir de l'odissea d'un dia en la vida d'una xica que de camí a una festa ha d'enfrontar-se a tota mena d'obstacles. Produïda remotament des de Nova York, la sèrie destaca per la seua realització en format vertical. "Les wèbseries, no totes, però algunes són per a consumir des del mòbil. En el cas de '1 de esos días' està feta de forma molt original, no només per estar en vertical, també la forma de contar la història", assenyala la coordinadora de la secció de websèries.

Entre les produccions triades també està la comèdia. En plena dècada dels huitanta, sota l’influx de la Doctrina Reagan, la filla de dos comunistes feliçment casats es debat entre encaixar en l’escola secundària i defensar les creences obsoletes de la seua família. Aquesta sèrie, The Communist´s Daughter (Canadà), compta amb producció de la radiotelevisió pública canadenca, CBC, i està vagament inspirada en la infància de la seua creadora, Leah Cameron.

"En Cinema Jove sempre busquem la qualitat, temes frescos, originals, i este any ha sigut un any dur per a tots en la indústria cinematogràfica", apunta. Segons Albiñana, les websèries són un format on "sempre costa més buscar finançament": "En Espanya costa molt especialment; en països com Austràlia o el Canadà és més fàcil, però igualment aquest any amb la pandèmia ens hem quedat tots descol·locats".

Un altre dels títols, l’australiana Love, Guns & Level Ups compta la història d'uns adolescents que viuen entre l'univers real i el virtual. Aquesta comèdia romàntica d’acció sobre videojocs i cites modernes està protagonitzada per una ‘cosplayer’ internacional i un introvertit desenvolupador de videojocs que es connecten en línia i descobreixen els desafiaments d’una relació presencial.

També des d'Argentina arriba al concurs de Cinema Jove Cross, sobre un grup de senyors majors que practiquen ‘crossdressing’, és a dir, que els agrada vestir-se de dona. El seu protagonista lidera un grup d’homes que es reuneix per a explorar aquest vessant en clandestinitat. "Aquest any hem triat huit meravelles, totes molt originals amb un toc molt personal de cada creador. Sempre ens agrada tirar històries que no veuríem en plataformes convencionals o que no estan en Netflix o HBO", explica.

La trobada amb aquest gènere audiovisual es completa amb dues sèries espanyoles Vàlidas i Backstage. La primera, protagonitzada per les artífexs del podcast 'Estirando el chicle', tracta amb humor sobre ser dona i còmica en Espanya. En el segon títol, es projecta un fals documental sobre el rodatge fallit d'una pel·lícula de sèrie B, ambientada en un univers que recorda a la direcció d'art detallada i en tons pastel de Wes Anderson.

Cinema Jove, que es celebra del 18 al 26 de juny, completa la programació dedicada a websèries amb dues taules redones impartides per professionals internacionals.