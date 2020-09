Un fragorós silenci protagonitza la marxa en favor del sector dels esdeveniments i espectacles a València

València i Alacant s'han sumat aquest 17 de setembre a les manifestacions que han tingut lloc en 28 ciutats espanyoles per a mostrar el seu suport al sector dels espectacles i els esdeveniments. Milers de persones han eixit al carrer a tot l'estat, convocades pel moviment Alerta Roja, al qual s'han adherit professionals, organitzacions i empreses del sector, per a exigir que se'ls reconega com “un dels sectors principalment afectats per la pandèmia de la COVID-19”. A València la manifestació va eixir a les 19.30 del Parterre en una marxa silenciosa. Era una marxa amb 'fly case', les caixes on guarden instruments, altaveus, cables i qualsevol material de l'equip de so, anaven buides "però carregades d'il·lusió i esperança".

L'objectiu de les protestes és instar al Govern i a les Administracions Públiques a que prenguen “mesures urgents” per a garantir la seua supervivència i crear “de manera immediata” una taula sectorial per a definir les necessitats d'aquest col·lectiu. El món dels espectacles i els esdeveniments va ser un dels primers que va haver de paralitzar l'activitat com a conseqüència de la crisi sanitària i assegura estar vivint “una situació límit”.

Entre les reivindicacions està “la reactivació immediata de les agendes culturals i d'esdeveniments de les administracions públiques, sota l'estricte compliment de tots els protocols de seguretat sanitària”; l'establiment “d'ajudes directes a autònoms i empreses”; o l'adopció de mesures legislatives “específiques” que atenguen el caràcter estacional i intermitent de l'activitat.

Al manifest s'han adherit diferents organitzacions i empreses valencianes com el Sindicat d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), l'Associació de Professionals de Circ de la Comunitat Valenciana (APCCV), l'Associació Sindical de Tècnics de l'Espectable del País Valencià (ATEPV), l'Associació Valenciana de Sales de Música en Directe (ENVIU), l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MUSICAPROCV), l'Associació d'Organitzadors de Congressos i Esdeveniments de la Comunitat Valenciana (OPCE-CV), l'Associació de Promotors de Festivals de la Comunitat Valenciana (PROMFEST), el Sindicat de la Música Valenciana (SIMUV) o Valencian Music Association (VAM!).

Altres artistes i professionals del sector han donat suport a la convocatòria a través de les xarxes socials. La campanya demanava omplir els balcons amb mocadors rojos per a visibilitzar la crisi que està vivint aquesta indústria.

L'organització Alerta Roja ha controlat i limitat el nombre de participants de la manifestació, a la qual calia inscriure's prèviament per a obtindre un “tiquet d'assistència” com a mitjà de prevenció al contagi per la COVID-19.

“És necessari un pla de reactivació estatal”

El conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, i la secretària autonòmica, Raquel Tamarit, han participat aquest dijous en una reunió per videoconferència convocada pel Ministeri de Cultura i Esport amb les comunitats autònomes.

El conseller ha demanat que s'organitze “tan prompte com siga possible una reunió interdepartamental entre els ministeris de Cultura i Sanitat amb els departaments autonòmics responsables d'aquestes àrees per a tractar la necessitat de tindre en compte les peculiaritats de la cultura”.

En aquesta reunió, Marzà ha exposat que en el territori valencià s'han adaptat a “les noves circumstàncies” i han demostrat que “es pot fer cultura en viu de manera segura, per això és necessari que a escala estatal es configure un pla de reactivació de les activitats culturals”. Tots dos han instat a la resta d'administracions a continuar programant cultura.

En aquest sentit, també han mostrat la seua “solidaritat respecte a les reivindicacions del sector, del qual també forma part tot el personal tècnic que fa possible els espectacles, per a seguir endavant amb la cultura de manera segura, adaptada, però continuant prestant aquest servei al conjunt de la ciutadania”.