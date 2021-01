L’Om Imprebís presenta una obra sobre la necesidad de encontrar al otro tras el colapso

La compañía valenciana l’Om Imprebís estrena este 16 de enero en el Teatre Principal de Castelló su nueva obra Heredarás la lluvia. Un proyecto “transmedia” en el que el público cobra un protagonismo especial. A través de cuestionarios en redes sociales, una app, vídeos e imágenes, la comunidad de Imprebís, así como el público en general, ha podido participar en el proceso de escritura de la obra.

Heredarás la lluvia plantea un escenario post apocalíptico en el que solo quedan dos personas vivas en la Tierra. Protagonizada por los actores Carles Castillo y Carles Montoliu, y dirigida por Santiago Sánchez, el relato fusiona actualidad, dilemas morales, humor ácido y el sarcasmo propio de los creadores de obras como Imprebís o Por los pelos. También cuenta con la música en directo del compositor y actor Víctor Lucas.

“El público siempre nos pide los temas, pero como ahora no podemos tener ese contacto directo, lo hacemos a través de las redes”, explica el director Santiago Sánchez. Preguntas como qué palabra eliminarías del diccionario, qué banda sonora le pondrías al fin del mundo o qué causas crees que podrían provocar el colapso mundial, fueron lanzadas a través de un cuestionario virtual con resultados sorprendentes.

Por ejemplo, el concepto más repudiado es la palabra “miedo”, seguida de otras como “lunes”, “coronavirus” o “política”. La canción más votada por los internautas es la mítica The Final Countdown de Europe, seguida de una más positiva, I will survive de Gloria Gaynor, y de otras como The End de The Doors. En cuanto a las posibles causas del fin de la civilización, un 40% de los participantes votó “la estupidez del ser humano”, también destacan motivos como el cambio climático, la falta de recursos o las pandemias.

Antes de cada función, los espectadores deberán volver a votar por cuestiones como las nombradas. “La obra trata de dos personajes que se encuentran en el fin del mundo, pero a mucha gente le va a recordar a sentimientos vividos a partir del confinamiento. Hablamos de sensaciones humanas y transversales, de una distopía que ahora es real”, asegura Sánchez.

No obstante, Heredarás la lluvia, a pesar de que se empezara a escribir durante el confinamiento, no es una obra sobre el coronavirus ni sobre la pandemia. Los personajes reflexionan a través del humor sobre la sociedad en la que vivimos y se preguntan si debemos copiar el pasado o construir un mundo nuevo.

El actor Carles Castillo destaca de su papel el sentimiento de “estar solo y al mismo tiempo acompañado por una persona que no conoces de nada, sin necesidad de caerle bien ni mal, pero sin más remedio que aprender a convivir, con sus cosas buenas y menos buenas”.

Sobre las conclusiones de meses reflexionando sobre qué pasaría tras la casi total extinción humana, el director señala que han llegado a muchos puntos, pero uno “muy importante” es el sentimiento o “la necesidad de encontrar al otro”. “Precisamente porque hacemos improvisación tenemos que reflexionar mucho. Y una conclusión es que, incluso en una sociedad donde continuamente se pone en cuestión al diferente, el otro siempre completa en lo artístico, lo emocional, lo intelectual... En todo”.

La compañía, fundada y dirigida por Santiago Sanchez, cumple 38 años sobre los escenarios. Desde 1983, han apostado por la improvisación como una forma propia de hacer dramaturgia contemporánea.

En esta ocasión, el público encontrará un texto con partes “absolutamente desternillantes”, para luego “tocar la poesía y las emociones profundas”. “Es una función muy emocionante y especial, llena de acidez y sarcasmo muy nuestro”. Tras su estreno el 16 y el 17 en Castelló, el Teatre Principal de València acogerá también esta obra a partir del 21 al 24 de enero.