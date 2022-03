Les Arts estrena ‘Macbeth’, de Verdi, amb Michele Mariotti en la direcció musical i Benedict Andrews com a director d’escena i amb un destacat repartiment

El Palau de les Arts estrena el pròxim 31 de març ‘Macbeth’, de Giuseppe Verdi, amb direcció musical de Michele Mariotti i escènica de Benedict Andrews.

Jesús Iglesias Noriega, director artístic de les Arts, ha presentat hui en conferència de premsa aquesta producció, acompanyat pels seus dos directors, Michele Mariotti i Benedict Andrews, i pels intèrprets protagonistes, el baríton Lucca Salsi i la soprano Anna Pirozzi.

“A partir d’una obra mestra com ‘Macbeth’, Verdi va signar una de les seues grans òperes. Composta en els seus ‘anys de galeres’, seria preludi d’èxits de referència com ‘Rigoletto’, ‘Il trovatore’ i ‘La traviata’, a més d’avançament de les seues altres celebrades òperes shakespearianes ‘Falstaff’ i ‘Otello’”, assenyala el director artístic de les Arts.

“El nostre propòsit és buscar accions, col·laboracions i iniciatives perquè tot el món trobe el seu lloc en les Arts. Per això, hui, dins de la nostra proposta transversal per a ‘Macbeth’, hem vingut a la Biblioteca Pública de València per a donar valor als múltiples vincles que permeten crear un gènere com l’òpera i vull agrair al seu director, Romà Seguí, la seua acollida”.

Michele Mariotti, una de les grans batutes verdianes, amb treballs en els principals teatres del circuit internacional, debuta amb ‘Macbeth’ en les Arts. Actual director musical del Teatre de l’Òpera de Roma, ha dirigit amb èxit en les Arts ‘La Cenerentola’, de Rossini, i un concert simfonicocoral amb el Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana.

Segons explica el director de Pesaro, en la seua primera incursió en aquesta òpera ha buscat mostrar amb els cossos estables de les Arts els colors, els ambients, les foscors i corrupteles en què se submergeix l’adaptació de Verdi de la tragèdia shakespeariana.

Benedict Andrews signa aquesta producció de la Royal Danish Opera, amb escenografia d’Ashley Martin-Davis, vestuari de Victoria Behr, il·luminació de Jon Clark i direcció de moviments coreogràfics de Ran Braun.

“Verdi ha escrit un drama immens, potent, dur i carregat d’erotisme sobre el desig i la necessitat. Segueix els protagonistes durant tot el trajecte fins a l’abisme, de la mateixa manera que Shakespeare, però en l’òpera podem sentir que hi ha una espècie de colós en la música i potser això siga el que Verdi realment hi afig: el seu sentit del destí. Aquest gran interés pel destí és el que Verdi aporta a ‘Macbeth’”, explica el director.

Les Arts presenta un repartiment excepcional per a l’estrena d’aquesta obra, amb Lucca Salsi, en el paper protagonista que ofereix a València després d’inaugurar amb ell la temporada d’òpera en La Scala de Milà, per a cantar-la a continuació en l’Òpera de Viena.

Aclamat per les seues interpretacions en l’òpera verdiana i verista, el baríton italià és un cantant de reconeixement internacional, que ha actuat, entre altres, en el Metropolitan de Nova York, el Festival de Salzburg, l’Òpera de París i la Bayerische Staatsoper.

Lucca Salsi donarà vida al noble escocés els dies 31 de març, 3 i 10 d’abril. Mentre que el georgià George Gagnidze, un altre dels noms imprescindibles en els repartiments dels grans teatres per a l’obra de Verdi, cantarà Macbeth els dies 5 i 8 d’abril.

Després del seu irresistible èxit amb el temut rol d’Abigaille en ‘Nabucco’ en 2015 i 2019, torna a les Arts Anna Pirozzi, una de les sopranos més cotitzades en l’actualitat. La diva napolitana presenta un altre dels papers més complexos i exigents escrits per Verdi, Lady Macbeth, amb el qual ja ha tingut incontestables èxits en l’Òpera de Viena i en el Covent Garden de Londres.

El baix-baríton croat Marko Mimica (Banco) i el jove tenor italià Giovanni Sala (Macduff) completen els papers principals d’aquest repartiment, en el qual també figuren: Rosa Dávila (Dama di Lady Macbeth), Jorge Franco (Malcom), Luis López Navarro (Medico/Sicario), Marcelo Solís (Domestico) i Juan Felipe Durá (Araldo).

Públic jove

Les representacions de ‘Macbeth’, de Verdi, es beneficien de la nova tarifa de preus assequibles per als menors de 35 anys, amb un descompte del 50 % en totes les localitats.

‘Macbeth’ en ‘streaming’

Segons ha explicat Iglesias Noriega, ‘Macbeth’, a més d’un dels puntals artístics de la temporada, és, així mateix, l’eix vertebrador de la ‘Marató Verdi’, un calendari transversal i d’àmbit autonòmic de concerts, recitals, òpera, col·loquis, cine, tallers i gastronomia al voltant del compositor de Busseto i la seua primera incursió en l’obra de William Shakespeare.

Dins de la seua aposta per desenvolupar una programació accessible per a tot el territori, les Arts tancarà el cicle de representacions de ‘Macbeth’ el pròxim 10 d’abril amb la retransmissió gratuïta en ‘streaming’ de l’òpera de Verdi, per als municipis i societats musicals de la Comunitat Valenciana que així ho hagen sol·licitat.

Aquesta iniciativa, que clausura les activitats de la ‘Marató Verdi’, es du a terme dins de les accions de col·laboració que el teatre d’òpera desenvolupa amb Turisme de la Comunitat Valenciana.