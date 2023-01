El Magnànim edita una biografia literària i il·lustrada de la pintora Rosa Torres a càrrec de Francesc Miralles

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació acaba de publicar el llibre Rosa Torres. La construcció d’un llenguatge escrit pel crític Francesc Miralles, el número 2 de la col·lecció Vides d’Art, dirigida per l’escriptor i professor de la Universitat de València Martí Domínguez. El disseny de la col·lecció i la maquetació va a càrrec del dissenyador valencià Eugenio Simó.

L’artista que extrau colors i paisatges nous creant un nou llenguatge

La biografia de Rosa Torres, il·lustrada amb desenes de fotografies de la seua trajectòria artística i de la seua obra, ha estat escrita pel crític Francesc Miralles. Miralles s’endinsa en el periple vital i artístic de Rosa Torres amb un assaig biogràfic allunyat dels patrons descriptius que es repeteixen en els diccionaris d’artistes i en les enciclopèdies per a explorar i transmetre la més pura essencialitat d’aquesta creadora i la seua obra. En el decurs de la biografia es veu Torres com una artista compromesa que crea un nou llenguatge i com el construeix i el desenvolupa i alhora com el deconstrueix per a convertir-se en una de les paisatgistes més destacades de l’art contemporani.

El llibre s’inicia amb el descobriment i la denúncia de la falsificació d’obres de l’artista valenciana per part de la clínica d’estètica Pelostop i conclou amb l’acte de l’11 de novembre del 2020 al Centre del Carme de Cultura Contemporània de València, després del judici oral del cas, en què Rosa Torres va trepitjar i esquinçar les tres-centes obres plagiades i on va convidar tots els presents a continuar la destrucció.

A juí de Francesc Miralles Rosa Torres “ens introdueix en uns jardins mig viscuts i mig somniats on esclata el color. Ella s’endinsa en els boscos que ens retorna en la més pura essència seua. L’artista que no volia ser artista extrau colors i paisatges nous creant un nou llenguatge, una nova simfonia”.

La col·lecció 'Vides d’Art' té com a objectiu acostar a la ciutadania biografies d’artistes valencians d’una manera assagística i literària i no adreçada a especialistes. El primer llibre de la col·lecció es va dedicar a Manuel Boix i va ser escrit per Martí Domínguez.

L’artista, Rosa Torres, i l’autor, Francesc Miralles

Rosa Torres (València, 1948) és una de les personalitats més innovadores i suggestives de la plàstica valenciana actual. Reconeguda internacionalment i amb obra representada en museus i col·leccions de prestigi, forma part d’una generació de pintores i gravadores que van decidir fer un trencament amb tot allò que els havien ensenyat. Va col·laborar als seus inicis amb l’Equip Crònica. La seua producció artística ha anat evolucionant fins a assolir una proposta estètica personal i meditada, que destaca per la simplificació de les formes i del color.

Francesc Miralles (Tarragona, 1940) és crític i historiador de l’art. Fou professor de la Universitat de Barcelona i director de l’Escola Massana. Ha escrit crítiques artístiques a la revista Destino i al diari La Vanguardia. És especialista en art contemporani, ha publicat nombrosos estudis monogràfics d'artistes i ha comissariat diferents exposicions. És considerat un dels renovadors de la història artística peninsular del segle XX.