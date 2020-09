El TEM recupera prop del 80% dels espectacles aplaçats per la pandèmia

El Teatre El Musical ha presentat aquest dijous la programació de la nova temporada, que inclou quasi un 80% dels espectacles que van quedar aplaçats per la pandèmia. Per aquest motiu, l’inici d’aquesta temporada, on la dramatúrgia serà la principal protagonista, s’avança quasi un mes respecte d’altres anys i també s’allargarà fins a finals d’any.

La dansa, el circ o la música també estaran molt presents en l’oferta de tardor de la sala del Cabanyal-Canyamelar amb una contundent aposta pels creadors locals i nacionals. Per exemple, aquest dissabte dia 12 està previst la visualització d’una selecció de peces breus del festival Cabanyal Íntim, després d’una coreografia urbana que tindrà lloc a migdia pel barri. També tindrà lloc la trobada d’arts escèniques de la II Fira esFera (18 de setembre).

La regidora d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València, Maite Ibáñez, ha sigut l’encarregada de presentar aquesta “extraordinària” temporada, junt amb la codirectora del festival 10 Sentidos, Inma García, la coreògrafa i ballarina Ana Luján, participant en Íntims en Pausa, i Anna Marí, de la companyia valenciana CRIT Teatre, totes incloses en la programació de tardor on “no faltaran les peces reivindicatives i obres inspirades en clàssics de la literatura”.

Del monòleg a les titelles

Los días ajenos, el soliloqui de Bop Pop va inaugurar oficialment la temporada el diumenge passat. Ja en octubre, el Festival Russafa Escènica “obrirà el foc” amb dos muntatges (How to Be a Sexy Heroine i Cruising, ambdós el dia 1) que oferiran perspectives diferents sobre la sexualitat i la recerca de la identitat.

Durant les setmanes posteriors, companyies tan importants com A Panadaría, La Calórica o Bambalina posaran en escena algunes de les seues peces més recents; els primers amb Elisa y Marcela (23 d'octubre), recreació de la història real de dues dones que van haver de vestir d'home a una d'elles per a poder casar-se, i els segons amb Fairfly (1 de novembre), la història de quatre amics a punt de ser acomiadats que decideixen fer realitat la brillant idea que mai es van atrevir a desenvolupar. Per la seua banda, els valencians Bambalina Teatre reviuran la tragèdia de Edipo (27, 28 i 29 de novembre) des d'un plantejament que fusiona la interpretació actoral i el teatre de titelles.

Finalment, al desembre, dues peces dramàtiques seran les grans protagonistes de l'oferta del TEM: Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres a els seus viatgers (dies 12 i 13), projecte de teatre vivencial a càrrec del prestigiós dramaturg català Àlex Rigola, i La ciudad de escarcha (dies 18 i 19), en què la companyia valenciana Crit Teatre proposa un emotiu espectacle a partir de la novel·la de Carmen Martín Gaite Entre visillos.

Música, dansa i circ

Malgrat la presència predominant del teatre, la dansa i la música també formen una part “fonamental” de la identitat del TEM. Estils musicals tan diversos com el flamenc del cantaor Israel Fernández i el guitarrista Diego el Morao (27 de setembre) o el pop amb pinzellades d'electrònica dels barcelonins Els Amics de les Arts (24 d'octubre) passaran per l'escenari del Cabanyal durant la nova programació, igual que les "cançons teatralitzades" del músic Albert Pla, que repassarà el seu particular repertori el 31 d'octubre. Tot sense oblidar les diferents actuacions musicals que l'espai acollirà dins el festival Volumens i la Mostra Viva del Mediterrani.

La dansa estarà present a El Musical de la mà de tres de les trobades artístiques més destacades de l'escena valenciana. La primera d’elles serà el Festival 10 Sentidos, que portarà a la sala Fase, Four Movements to the Music of Steve Reich (25 i 26 de setembre), el primer muntatge concebut per la coreògrafa belga Ana Teresa de Keersmaeker el 1982, i que es podrà veure de nou al TEM trenta-vuit anys després de la seua estrena a Brussel·les.

Ja el novembre, el Circuit Bucles oferirà propostes poc convencionals dins del gènere com C.O.S. i The Lamb, ambdues el dia 7. Una setmana més tard, el 14 de novembre, serà Dansa València l'encarregat de programar l'últim espectacle de la bailaora i coreògrafa cordobesa premiada recentment amb un MAX, Olga Pericet, Un cuerpo infinito.

Al costat de tots estos certàmens, el teatre es convertirà també en seu de la trobada performativa Escucha! València (11 d'octubre) i del Festival Internacional de Circ de València Contorsions, que tancarà la temporada el 29 i 30 de desembre.