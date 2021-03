La Fiscalía de delitos de odio pide que se juzgue a España 2000 por un acto contra el islam

La sección de delitos de odio de la Fiscalía de Valencia ha denunciado ante el juzgado al partido de extrema derecha España 2000 por una concentración contra el islam celebrada el pasado 18 de diciembre del 2020 en la plaza de los Pinazo de la capital del Turia. La denuncia se dirige contra "aquellas personas que pudieran resultar responsables de los hechos imputados" por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos y libertades. La ONG València Acull puso los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si suponían un delito de odio "por su contenido racista y xenófobo".

La concentración, bajo el lema "No al islam", fue "difundida masivamente en las redes sociales", según informa la ONG en un comunicado. "Testigos presenciales relataron entonces que, a pesar de su requerimiento, la policía no solo no impidió el desarrollo de la concentración sino que sancionó al menos a una de las personas que estaban expresando su protesta".

Los ultras hicieron una parodia inspirada en un video electoral de la Plataforma per Catalunya en que dos grupos de chicas, en uno saltan a la comba y en el otro van vestidas con un burka. En la concentración se escucharon soflamas contra la supuesta "invasión" por parte del islam, "incompatible con la democracia".

La fiscal de delitos de odio abrió diligencias de investigación penal tras la denuncia de València Acull y ahora ha presentado una denuncia para que se juzgue a las personas responsables, como presuntos autores de un delito contra el ejercicio de los derechos y libertades, que contempla penas de entre uno y cuatro años de prisión.