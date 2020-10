Un hombre negro detenido en la Estación del Norte de València: "Me hicieron muchísimo daño, no podía respirar"

Ibarahima Tine, un senegalés de 40 años que reside en València desde hace 15, fue detenido el pasado domingo en la céntrica Estación del Norte de València por agentes de la Policía Local. Los videos de la detención han corrido como la pólvora en las redes sociales. Tine defiende, en declaraciones a elDiario.es, que ese día se dirigía a comprar unas zapatillas cuando vio que varios de sus compañeros manteros que venden en las calles de la ciudad avanzaban en estampida "tirando las bolsas al suelo" y huyendo de la policía. "Justo en ese momento llegó la policía encima mío a atacarme, no me pidieron nada, ningún documento", cuenta el hombre, vecino del barrio de Malilla. "Me tumbaron y caímos todos juntos, me bloquearon del cuello y me tumbaron en el suelo", rememora Tine, quien insiste en que no podía respirar.

Un portavoz de la Policía Local de València asegura que la intervención policial empezó en el Pasaje del Doctor Serra, donde una patrulla "advierte a esta persona de que, al parecer, está vendiendo género". El hombre sale corriendo, según las diligencias, sin darles ocasión a identificarlo. Cuando lo alcanzan en la Estación del Norte se opone a ser identificado, según la Policía Local. Los agentes lo reducen al mostrar el hombre oposición y resistencia. El portavoz asegura que uno de los agentes resultó herido y tiene un parte de lesiones.

En los videos que han circulado por las redes sociales, que graban fragmentos de la detención, varios transeúntes muestran su indignación por la actuación policial. Tine aparece en el suelo, los agentes lo esposan y lo levantan mientras el detenido, con mascarilla, parece decir algo que no se escucha en el video. En otro fragmento, media docena de agentes de la Policía Local escoltan al detenido hacia el coche patrulla. Tine es de origen senegalés y habla francés y español, aunque no domina del todo el idioma. En el momento de la detención, argumenta, se movía porque no podía respirar: "No podía respirar y tengo que moverme mucho, yo pensaba que ellos venían para matarme". Además, sostiene que aquel día ni siquiera estaba vendiendo en la calle.

Los agentes que detuvieron al hombre solicitaron una patrulla de apoyo de la Policía Nacional. Tine fue detenido y pasó una noche en el calabozo de la comisaría de Zapadores acusado de un presunto delito de atentado a la autoridad. Tine asegura que la Policía Nacional lo trató correctamente en la comisaría: "Yo respeto muchísimo a la Policía", dice. El hombre pasó la noche del domingo en el calabozo acusado de un presunto delito de atentado. El lunes, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de València decretó la libertad provisional sin fianza del detenido con la obligación de comparecer cada primer miércoles de mes.

La Federación Unión Africana de España ha lamentado el suceso en su cuenta de Facebook: "No es la primera vez que se vulnera y se maltrata a personas inmigrantes por la Policía porque los agentes saben que a ellos no les pasará nada". "El racismo institucional sigue siendo una realidad", apostilla el mensaje, que también exige la "dimisión inmediata" del concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Aarón Cano, "en caso de que no haya ninguna sanción hacia los agentes que vulneraron los derechos del compañero africano inmigrante".