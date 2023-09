El conseller de Cultura, de Vox, anuncia que subvencionará los 'bous al carrer'

El Gobierno valenciano financiará los 'bous al carrer' pese a su elevada siniestralidad. El vicepresidente de la Generalitat Valenciana y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo subvencionará los festejos taurinos callejeros.

El dirigente de Vox ha afirmado que “la fiesta de los 'bous al carrer' no ha sido subvencionada por las administraciones públicas pero lo va a ser a partir de ahora”. “Es parte de nuestra tradición y es parte de nuestra cultura”, ha enfatizado.

El número dos del Consell ha sido interpelado por el accidente del pasado sábado en La Pobla de Farnals, donde un hombre ha fallecido tras sufrir varias cornadas, y por las subvenciones que puedan recibir desde la administración.

El dirigente ha considerado que el riesgo cero no existe y ha equiparado los festejos taurinos -que dejaron el año pasado nueve muertos y un millar de heridos- con los accidentes de tráfico. “Que hay accidentes desgraciados y que los ha habido siempre y que implica un riesgo, sí”, ha añadido Vicente Barrera, tras lo que ha apuntado que “lo importante” y en lo que “se ha avanzado mucho en los últimos tiempos” y se seguirá “avanzando” es “ implementar las mayores medidas de seguridad que existan”. “El riesgo cero no va a existir nunca, como no existe en la circulación, no existe en los parques infantiles o en la feria”, ha insistido.