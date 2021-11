Hacienda destina 258 al Instituto Valenciano de Finanzas para apoyar a sectores innovadores y a las empresas más afectadas por la COVID

El presupuesto de la Conselleria de Hacienda refuerza al Institut Valencià de Finances con 258 millones para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia y respaldar a sectores innovadores y aumentará un 88,3% la dotación de la dirección general de las TIC, hasta los 363,7 millones para fomentar la digitalización.

Soler ha destacado en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos que el departamento que dirige contará en 2022 con un presupuesto de 567,8 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 50,4% y en el que el apoyo financiero e inversor al tejido productivo valenciano y la digitalización de la administración serán las prioridades.

Tal y como ha apuntado el conseller, el incremento de los recursos de la conselleria de Hacienda se debe en parte a los fondos europeos para la reactivación de la economía y que en el caso de este departamento se elevan a los 132 millones de euros.

"Este es el presupuesto de la recuperación y, por ello, tanto el esfuerzo inversor, que supera los 3.120 millones de euros como el presupuesto de las consellerias de sectores productivos, que superan los 3.500 millones han alcanzado cifras record", ha asegurado el conseller tras incidir en que el objetivo de estas cuentas es que "la Comunitat Valenciana aproveche la recuperación post-pandemia como una oportunidad histórica para acometer los retos de futuro a los que se enfrenta el modelo productivo valenciano en materia de sostenibilidad, resiliencia y digitalización".

Así, Soler ha desglosado como principales objetivos de su conselleria "la reivindicación de una financiación justa, con la misma firmeza del primer día que nos permita afrontar la recuperación con las mismas oportunidades y recursos que otras CCAA; la transformación del modelo productivo valenciano; el refuerzo del apoyo financiero a las empresas de la Comunitat para garantizar su solvencia y liquidez; la eficiencia y digitalización de la administración, así como la lucha contra el fraude fiscal".

Apoyo financiero

El titular de Hacienda ha señalado que, con el objetivo de impulsar la reactivación económica, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contará en 2022 con el presupuesto histórico de 257,9 millones (un 44,2% más que el ejercicio anterior), "para extender el apoyo financiero a las empresas más afectadas por la pandemia y garantizar su solvencia y liquidez; respaldar el crecimiento sostenible de los sectores más innovadores y emprendedores, así como reactivar la inversión industrial en los sectores cuya producción no se ha visto perjudicada por la Covid".

Así, la línea de préstamos bonificados creada dentro del Plan Resistir y que ha sido una de las que más demanda ha tenido a lo largo de 2021, se consolida en el presupuesto de 2022. En concreto, los sectores más afectados por la Covid, podrán acceder a la línea Resistir que contarán con un tramo no reembolsable de hasta el 30% y una dotación adicional de 100 millones de euros, mientras que el resto de sectores industriales podrán acceder a las líneas bonificadas del Renàixer que tendrá una dotación adicional de 50 millones.

Precisamente, -ha continuado Soler-, en la línea del compromiso del Consell con el turismo, se han incluido 9 millones para la línea de financiación específica para las grandes cadenas hoteleras que por su tamaño no han podido acceder hasta el momento a las líneas de préstamos bonificados.

Administración digital

Vicent Soler ha incidido en que la conselleria de Hacienda es también "palanca de cambio para la transformación digital y modernización de la Administración pública a través de la DGTIC" y, por ello, el presupuesto de esta dirección general se ha incrementado hasta los 363,7 millones (un 88,3% más), de los cuales 132,07 millones corresponden a fondos europeos.

En concreto, dentro de GEN Digital 25, el programa Sistemas de Información contará con una dotación de 189,5 millones de euros para la puesta en marcha en 2022 del nuevo sistema de información económico-financiero (Nefis), las comunicaciones corporativas de la Generalitat (Amura), el desarrollo del sistema de gestión integral de residencias (Cassandra) y, especialmente, la digitalización integral de la administración de Justicia.

También se licitará en 2022 los primeros servicios del nuevo centro de proceso de datos de la Generalitat dentro del marco del proyecto Cloud First de Gen Digital 2025, que es una apuesta por priorizar el uso de recursos en la nube.

Por su parte, la Dirección General de Modelo Económico mantiene las subvenciones para iniciativas empresariales que contribuyan a transformar el modelo económico valenciano, con una dotación de 7,6 millones. También ha remarcado la partida de 15 millones para Parc Sagunt que permitirá su ampliación "a fin de consolidar uno de los mayores parques empresariales de Europa".

Patrimonio y fondos europeos

Soler también ha explicado que la Dirección General de Patrimonio estará dotada con 68,5 millones de euros, de los cuales 19 millones se destinarán a la rehabilitación, ampliación y descarbonización del parque inmobiliario público. Asimismo, se ha mostrado "muy orgulloso" de la dotación de un millón de euros para iniciar previsiblemente el proyecto del estadio Rico Pérez-Arena Alicante.

Respecto a la Dirección General de Fondos Europeos Soler ha destacado el aumento del presupuesto que presenta respecto del año anterior (un 17,5%), con especial mención al Capítulo I o de personal que experimenta un aumento del 43,64%, hasta los 10,8 millones.

Igualmente, destaca el incremento en cerca de un millón de euros que contempla el presupuesto de la Agencia Tributaria Valenciana, que permitirá que su dotación se eleve hasta los 21,3 millones de euros con el objetivo de aumentar la plantilla de agentes tributarios y, especialmente, de los técnicos de gestión tributaria. El presupuesto total de la ATV se situará en los 54,4 millones.

Por su parte, la Dirección General de Tributos y Juego también ve aumentado su presupuesto con un total de recursos asignados de casi 4 millones de euros.

Críticas de la oposición

Desde el PP, Rubén Ibáñez ha lamentado que Soler "no ha pintado absolutamente nada" en un presupuesto que ha considerado una "bomba de relojería". En ese sentido, ha considerado que el Gobierno "no le ha respetado". "Me sorprende que siga diciendo que se siente muy orgulloso" de las cuentas.

Para Tony Woodward (Cs) las cuentas son los "presupuestos del ridículo" y ha lamentado que "han prevalecido los egos sobre el bienestar de la ciudadanía". En este sentido, le ha preguntado "qué, cómo y cuándo" van a ejecutar de estas cuentas ya que hay "ingresos que no llegarán porque hay partidas ficticias".

Llanos Massó (Vox) ha felicitado al Consell por su "subida de sueldo" y ha instado a Soler a "dejar de malgastar recursos". Además, ha ironizado sobre la comisión de presupuestos que ha acordado las cuentas y le ha espetado a Soler: "¿Va a firmar los presupuestos o lo va a firmar la comisión?"

Soler les ha reprochado que "dicen unas cosas y las contrarias" y que piden "bajar impuestos pero por otra parte, más gasto, como si el dinero cayera del cielo". "No hay maná, el maná no existe", ha agregado. Además, ha negado que haya "ingresos ficticios", sino que los fondos "vienen vía préstamo".

"El FLA es una estafa", ha subrayado y ha indicado: "Naturalmente que me gustaría que no fuera así, pero por encima de eso, está la calidad de vida de los valencianos". "No somos una administración soberana, somos una administración limitada por otros", ha agregado.

Por otra parte, respecto a la comisión ha aseverado que está "bien satisfecho y orgulloso de lo que se ha hecho" y ha esperado que el año siguiente se pueda hacer "antes del 31 de octubre", ya que cree que la metodología "mejorará". "Todos los años han sido presupuestos acordados en el seno del Gobierno", ha remarcado.