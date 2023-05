Íñigo Errejón, de campaña con Compromís

“Fer campanya amb Compromís es fer campanya a casa”. El líder de Más País y diputado en el Congreso, Íñigo Errejón, se vuelca en la campaña valenciana de su excompañero de escaño, Joan Baldoví. El dirigente madrileño, con quién la coalición mantiene una colaboración estrecha desde las últimas elecciones generales, ha participado en la última semana casi a diario en actos en los que arropa a los candidatos de Compromís, con el que comparte buena parte de su programa electoral.

A seis días de las elecciones municipales y autonómicas, el diputado ha pasado este martes entre València y Castelló. Primero ha mantenido un encuentro con el alcalde y candidato por la capital, Joan Ribó; después un acto-coloquio sobre salud mental, uno de los temas que comparte con la coalición. El parlamentario pone en valor las transformaciones que el equipo municipal ha desarrollado en los últimos ocho años: “Para nosotros es un ejemplo de cómo queremos que se hagan las cosas, queremos hacerlo así en Madrid”, ha afirmado, para después animar al voto este domingo para “no volver al pasado de la ciudad del cemento y la corrupción, a una ciudad que era conocida por cosas dolorosas”. “Ahora hay una situación de empate técnico y lo pueden resolver un puñado de votos”, ha insistido Errejón, acompañando a Ribó por la Plaza del Ayuntamiento.

Errejón ha intensificado su agenda en la Comunitat Valenciana en mítines con los candidatos municipales y autonómicos, participando en actos en Alicante, Elche, Torrent, Sagunto, València y Castelló, en los que reclama el voto para la coalición valencianista. “Se necesita más Botànic”, apuntaba en Elche, donde, como telonero de Joan Baldoví, reconocía que le gustaría tener un modelo similar en la Comunidad de Madrid, por el empujón -espenta- “que da Compromís al Botànic”.

“Hi ha molts ulls posats en el País Valencià per aquest diumenge: Hi ha gairebé un empat entre el passat i el futur. A la corrupció, la destrucció del territori i les retallades i privatitzacions no es pot tornar. Farà falta cada vot. Endavant!” (Hay muchos ojos puestos en el País Valenciano este domingo: Hay casi un empate entre el pasado y el futuro. A la corrupción, la destrucción del territorio y los recortes y privatizaciones no se puede volver. Hará falta cada voto. Adelante!), apuntaba el representante en sus redes sociales.

La coalición, que no cuenta con una estructura superior en el resto del Estado, se ha ido nutriendo de representantes de fuerzas políticas aliadas durante la campaña. Los valencianistas trabajan así su política de alianzas, marcando el carácter valenciano pero incidiendo en las cuestiones transversales, en actos sobre vivienda, salud mental, sostenibilidad, derechos sociales y defensa del Estado de Bienestar.

El pasado viernes Compromís organizó un acto LGTBI frente a su sede en València con Carla Antonelli, la primera parlamentaria trans en España, que dejó el PSOE y ha pasado a integrar la candidatura de Mónica García como independiente en Más País. El próximo jueves será la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quién participe en un acto con Joan Ribó, en el que también estará la candidata de Unides Podem, Pilar Lima, sobre la polémica ampliación del puerto de València, uno de los temas que unen su espacio político.