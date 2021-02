El PSPV y Unides Podem chocan en las Corts Valencianes por la creación de una empresa pública de energía

Los socios del Gobierno del Pacto del Botánico chocan en las Corts Valencianes por la creación de una empresa pública de energía. La propuesta de Unides Podem, debatida este miércoles en el pleno, genera reticencias en el partido con más peso en el pacto. La coalición de izquierdas incorporaba en su proposición no de ley para impulsar la creación de una energética pública la puesta en marcha de una comercializadora, un experimento que se ha puesto en marcha en Barcelona y cuenta con 3.000 clientes en una ciudad con más de 5,5 millones de habitantes.

La propuesta, defendida por Estefanía Blanes, pretende garantizar a la ciudadanía el "acceso a la energía a unos precios asumibles" y "dejar de depender de las energías contaminantes". Según la parlamentaria, la creación de empresas públicas en el ámbito eléctrico evitaría precios elevados como los del mes de enero, con una subida histórica durante la borrasca Filomena, que dejó nevadas históricas. "En plena ola de frío es cuando las eléctricas aprovechan para subir el precio de la factura", denunciaba. Así, instaba a las Corts Valencianes a impulsar la creación de una Agencia Valenciana de Energía y una comercializadora y a pedir al Gobierno una empresa estatal que compita con los precios de mercado.

El punto de la comercializadora es el que no gusta nada al PSPV, que defiende que nunca se habló de ello y que la experiencia de Barcelona ha sido un "fracaso". Los morados critican que los socialistas incumplan el acuerdo de coalición y los socialistas reprochan que la comercializadora no está en el acuerdo. "Un gobierno de coalición no se cimenta en la confianza, sino en los acuerdos", reprochaban los de Pilar Lima a los socialistas, para después acusarles de tener intereses con las eléctricas. "El oligopolio eléctrico protege sus intereses", indicaba el diputado de Unides Podem Ferran Martínez.

En concreto, el Acuerdo del Botánico para su segunda legislatura dice lo siguiente: "Desarrollo de la Agencia Valenciana de Energía (actualmente en la IVACE- Energía) como herramienta para el impulso de la producción y distribución de energía renovable para las administraciones, los hogares y el tejido empresarial, como paso previo a la creación de un organismo con capacidad para la generación energética".

El portavoz socialista, Manolo Mata, planteaba a los morados una redacción alternativa que excluyera a la comercializadora. "Es el momento de fomentar una gestión democrática y comunitaria de energía, como dice al acuerdo del Botánico", pero "no tenemos la necesidad de una empresa pública comercializadora", indicaba. Su propuesta aboga por acelerar la ley contra el cambio climático, impulsar las agencias y fondos previstos en el pacto de legislatura, en concreto la agencia de energía como "impulso para la producción y distribución -que no comercialización- de la energía a los hogares", así como impulsar las infraestructuras de autoconsumo. Para los morados, esta redacción es insuficiente e insisten en la creación de una comercializadora. Los socialistas ya han manifestado que, si no cambia la redacción, se abstendrán en la propuesta. Compromís, que no ha entrado en el cruce de reproches, votará a favor de la propuesta de Unides Podem: "La pobreza energética debe ser erradicada", sentenciaba la diputada valencianista Aitana Mas.