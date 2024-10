PSPV y Compromís exigen a Mazón el cese inmediato del titular de Educación por la “quiebra” de la Conselleria y su “nefasta” gestión

PSPV y Compromís han pedido al president de la Generalitat el cese “inmediato” del conseller de Educación, José Antonio Rovira. Tal y como denuncian, la Generalitat está despidiendo “de un día para otro” a profesores sustitutos que están cubriendo bajas de maternidad o paternidad alegando “falta de presupuesto”: “Aseguran que no tienen presupuesto para pagarles las nóminas y dejan a miles de niños y niñas sin docente”, explica el socialista José Luis Lorenz.

“Es indecente y no tiene ningún tipo de justificación”, sostiene el portavoz de educación del PSPV en las Corts Valencianes: “Estamos hablando de profesores que hasta el viernes estaban en su puesto de trabajo y a quienes ese mismo día se les comunica que no vuelvan a trabajar”.

Los parlamentarios de Compromís Joan Baldoví y Gerard Fullana han descrito el mensaje que está recibiendo el profesorado sustituto: “Hemos recibido instrucciones que de momento no se pueden sustituir (por falta presupuestaria) las maternidades/paternidades. Por ese motivo hemos cesado al profesor con fecha 18/10 pues el titular de la plaza ha pasado al estado de maternidad. El docente no debe ir al centro el lunes, gracias”.

Tanto socialistas como valencianistas han tildado de nefasta la gestión de Rovira y del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. “Lo que está pasando en la conselleria no ha pasado nunca en la historia y es una muestra más del ataque directo que Mazón está haciendo a la educación pública valenciana”, ha remarcado Lorenz, quien cree “urgente que se tomen medidas y se proteja el sistema educativo”.

Destinar dinero a otras cuestiones “no tan necesarias”

Baldoví recordaba que “se han dado tres millones de euros para un festival que ha contratado a grupos de música madrileños, mientras a la vez está pasando algo muy grave”, y añadía: “No solo no cumplen la sentencia del TSJCV que les obliga a contratar profesorado, fruto de los acuerdos de plantillas que pretendían fulminar, sino que además están cesando a profesorado porque dicen que no tienen dinero para pagarles. Se gastan el dinero en otras cosas que entendemos que no son tan necesarias como la educación pública”.

“El mismo mes que se ha hecho efectiva la subida del sueldo del conseller de Educación conocemos lo que es, en toda regla, un crack económico de la Consellería. El conseller tiene que dimitir hoy mismo”, ha manifestado Gerard Fullana, quien recuera que este hecho “se suma a la denuncia de los sindicatos porque la Consellería había paralizado centenares de plazas de adjudicación ordinaria por el mismo motivo. Es, además, especialmente grave porque hay que recordar que este curso ya ha empezado con un recorte de 1.900 docentes, después de que el Gobierno de Carlos Mazón decidiera anular el acuerdo de plantillas de forma ilegal, hecho que ha propiciado una sentencia en contra del TSJCV que les obliga a rectificar”, concluía el diputado valencianista.

“Error administrativo”

La Conselleria de Educación ha achacado a un “error administrativo” la comunicación de cese a diversos profesores que cubren bajas de maternidad en Alicante y ha asegurado que, una vez subsanado, los docentes se reincorporarán a los puestos este martes. Se trata, aseguran, de un “error administrativo” en la comunicación de ceses de docentes que cubren bajas de maternidad y paternidad y aseguran que se incorporarán este martes a su puesto de trabajo.

De esta manera, desde el departamento de Campanar sostienen que se trata de un hecho “puntual”, ya que el pasado viernes “se dio la circunstancia de que en la provincia de Alicante había cuatro docentes en situación de incapacidad laboral temporal por embarazo de riesgo que cambiaron su situación a licencia por maternidad”.

“Administrativamente, en estos casos el interino cesa y se le vuelve a dar de alta, cambiando el motivo de la sustitución, pero continúa la misma persona”, han explicado fuentes de la Conselleria.

Sin embargo, han precisado, “al producirse este hecho un viernes y el funcionario encargado no poder contactar por teléfono, se les comunicó a estas personas que no se incorporaran, obviando que sí iban a continuar”. “Se trata de un hecho desafortunado que lamentamos”, han expresado.

Ahora, una vez “solventada administrativamente esta cuestión” desde la Dirección Territorial de Alicante, la Conselleria ha confirmado que estos docentes “se incorporarán mañana a su puesto sin ningún problema”.

El STEPV valora la “rápida intervención” de la conselleria

Por su parte, el Sindicat de Treballadors d'Ensenyament del País Valencià (STEPV) han informado de que la Conselleria se han puesto en contacto con ellos para solucionar la “problemática de los ceses del profesorado interino” que cubrían bajas relacionadas con los permisos de maternidad y paternidad.

La organización sindical ha concretado que se trata de “un error” de la Dirección Territorial de Alicante y que afecta a cuatro personas, a las cuales “ya se han vuelto a reincorporar a sus centros”, asegura STEPV, que valora que su “rápida intervención” ha conseguido que Conselleria “corrija esta situación y se solucione el problema”.

No obstante, ha advertido de que la “otra problemática” respecto a las sustituciones “todavía no se ha resuelto”. “Desde la semana pasada no se están cubriendo todas las sustituciones del profesorado y del personal no docente que está de baja por carencia de presupuesto”, ha denunciado.

Ante esta situación, que ha calificado de “gravísima”, STEPV y STAS han convocado concentraciones en los centros y frente la Conselleria de Hacienda el próximo 29 de octubre.