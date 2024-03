Ocuparse de la limpieza, de las vestas, de la lotería y de otros aspectos de intendencia... Esta era la relación que históricamente han tenido las mujeres con la Cofradía de la Puríssima Sang de Sagunt fue fundada en 1492, pero no pueden ser miembros de una hermandad que actualmente cuenta con más de 2.000 miembros, todos hombres. ¿Por qué? porque su normativa lo impide; pero hay una lucha que durante los últimos años se ha intensificado para poner fin a esta situación y se abra también esta fiesta al sexo femenino.

El colectivo Setmana Santa Inclusiva reivindica en Sagunt durante las últimas ediciones cambiar los estatutos de la cofradía para que en vez permitir el ingreso de todos los “varones”, que fueran todas las “personas” católicas –las bautizadas–, sin distinción entre hombres y mujeres. Pese a que hace dos años se hizo una votación interna donde ganó el no a la propuesta (con una baja participación de los miembros) este movimiento no se rinde, y todos los años, durante la Semana Santa reivindica la no discriminación y, así como ya se votó una primera vez hace más de veinte años, no se descarta volver a poner sobre la mesa otra votación.

Uno de los miembros de Setmana Santa Inclusiva, el también cofrade Albert Llueca, explica que “queremos abrir la Cofradía de Sagunt a las mujeres desde dentro, con respeto y sin dinamitarlo todo”. Como ejemplo Llueca señala que el acto público de protesta se volverá a realizar este martes, “uno de los pocos días en que no hay ningún acto oficial de Semana Santa en Sagunt”, ante la Ermita de la Sang, una cita que será a las 19h del que se considera epicentro de esta fiesta declarada de Interés Turístico Nacional.

Llueca añade que “si quisiéramos polémica y forzar un conflicto podríamos utilizar los intersticios que hay en la fiesta, unos ciertos vacíos que podríamos aprovechar para reventarlo todo, pero no queremos hacerlo porque queremos a esta fiesta, la respetamos y queremos que sea una apertura consensuada”. Es más, el cofrade afirma que estos agujeros “deberían aprovecharse para empezar a introducir a las mujeres en la fiesta”.

Dependiente del Arzobispado

La Cofradía de Sagunt no es una entidad jurídica autónoma, está adscrita a la parroquia de Santa Maria y depende así del Arzobispado de València, por lo que no están obligados directamente a obedecer la normativa autonómica que sí que obligaría.

No obstante esta es la tendencia general, recuerdan así que ya se han producido precedentes como en Sevilla, cuando el arzobispo publicó en 2011 el decreto que obligaba a admitir a las mujeres, o en Zamora en 2018, cuando se produjo una modificación de los estatutos. El Arzobispado de València va en el mismo sentido y ya tiene un modelo de estatutos en la línea de la no discriminación de sexos.

Por ello los impulsores de la iniciativa señalan que buscan que el cambio se haga a través de la iniciativa interna, para que no se llegue a que les obliguen desde fuera, de forma traumática. Y es que los obispados cada vez impulsan más la igualdad de sexos en este tipo de tradiciones.

Llueca defiende que con la iniciativa propia se pueden manejar mejor los tempos de la adaptación, hacer más pedagogía y controlar la introducción, no obstante advierte que, “si esperamos a que nos obliguen puede ser una cuestión casi de hoy para mañana, en pocos meses tener que hacerlo todo”.

En cuanto a comparaciones Albert Llueca recuerda los casos de las pescadoras del Palmar o la mujer en los Moros y Cristianos, “históricamente fueron excluidas, pero tras la lucha y la reivindicación de la igualdad se ha normalizado todo, no ha desaparecido nada y viven todos la normalidad del siglo XXI”.