Avui farem un d’eixos programes d’arqueologia, amb cisell i martell en una mà, i un llibre a l’altra. Concretament, em recolzaré en l’obra de Simon Reynolds “Energy flash. Un viaje a través de la música rave y la cultura del baile”, editada en castellà per l’editorial Contra en 2014.

Un capítol que he titulat “L’era de la Sampledèlia”, en homenatge a un element tant fonamental de la cultura musical electrònica com és el sample. No en va aquest podcast es titula “Sampleòpolis”.

En aquest episodi, parlarem dels samples com a mostres, del sampler com a instrument i del sampling o sampleig com a tècnica o mètode.

I començarem donant resposta a la pregunta de: què és un sampler? El sampler és un ordinador que transforma el so en números, els zeros i uns del codi digital.

Al principi, el sampler s’utilitzava més que res com una màquina de samples, de mostres, de cites, com un dispositiu per a copiar un segment de música pregravada i tornar-ho a posar en un teclat a qualsevol to o ritme. Però ara, donat que el so s’ha convertit en dades digitals, la informació es pot reordenar amb facilitat, fins el punt que la font pot ocultar-se fins a convertir-se en irreconeixible, la qual cosa obri un terreny quasi infinit de possibilitats de metamorfosi sonora.

Sigueu benvingudes i benvinguts doncs, a un programa que farà trontollar la base del capitalisme cultural: els drets d’autoria i la propietat intel·lectual, perquè com deien els seguidors del pastor protestant Thomas Müntzer: Omnia sunt communia!

Comença l’era de la sampledèlia.

TRACKLIST “L'ERA DE LA SAMPLEDÈLIA”

00. [Sintonia] M.I.A. - Pull up the people

01. DELIA DERBYSHIRE - Pot au feu

02. KATE BUSH - Hounds of love

03. BRIAN ENO & DAVID BYRNE - Help somebody

04. DOUBLE DEE & STEINSKI - Hip hop lesson 2 (James Brown mix)

05. COLDCUT - Beats + pieces

06. M/A/R/R/S: Pump up the volume

07. S'EXPRESS - Theme from S’Express

08. BOMB THE BASS - Beat Dis

09. BJÖRK - Human behaviour

10. TRICKY - Ponderosa

11. NIGHTMARES ON WAX - (Man) Tha Journey

12. WAGON CHRIST - Throbbing pouch

13. BECK - Devil’s haircut

14. DJ SHADOW - Building Steam With A Grain Of Salt

15. OLDE SCOTTISH - Martian Economics

16. DEEJAY PUNK ROC - My beatbox

17. THE AVALANCHES - Frontier Psychiatrist

18. DAFT PUNK - Harder, Better, Faster, Stronger

19. J DILLA - Last donut of the night

20. GNARLS BARKLEY - Crazy

21. THE URBAN ALL STARS - It began in Africa

22. DJ PREMIER - Spin live

23. DJ SKT feat. Youngman - Certi (Move your body)

24. [Epíleg] DOUBLE DEE & STEINSKI - Hip hop lesson 3