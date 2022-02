Potser esteu preguntant-vos per què hem titulat “Sampleòpolis out of context”, com diuen a les xarxes socials, doncs senzillament… perquè aquest no és un podcast a l’ús.

Aquest és un capítol a contracorrent de la lògica, i tot i ser al mes de febrer de 2022, ens hem proposat -per què no?- repassar el millor del 2021.

Per això, ens permetem obrir amb una bizarrada inclosa en el darrer àlbum de Triángulo de Amor Bizarro, “No eres tú”, titulada Donkey Kong en Minecraft, per a encetar un Sampleòpolis en el qual ens proposem fer un repàs a algunes de les cançons que més ens van emocionar l’any que feliçment hem deixat enrere, un any que ha sigut particularment dur per a qui vos parla, però que, per sort, ha estat ben acompanyat de molt bona música!

I de tot l’allau musical que ens va deparar 2021, hem preparat una selecció molt personal, necesàriament incompleta per raó de temps i espai, que, sense voluntat de sentar càtedra ni tractar-se de cap rànquing, coses a les que des de Sampleòpòlis ens oposem per principi, volem compartir amb totes vosaltres.

Esperem que vos agrade.

Tracklist Sampleòpolis out of context: el millor del 2021

01. [Sintonia 1] TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO - Donkey Kong en Minecraft

02. [Sintonia 2] TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO - Elige un estandarte

03. [Sintonia 3] TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO - Nosotros somos los PNJ

04. ALVA NOTO & RYUICHI SAKAMOTO - Monomom

05. BEACH HOUSE - Superstar

06. JÚLIA - L

07. B1NO & EL PETIT DE CAL ERIL - Daus

08. FERRAN PALAU - Amor

09. HELADO NEGRO - Outside the outside

10. SUPERPITCHER - Smile, It’s a new day

11. JOY ORBISON - layer 6

12. ISHI VU - This is your life

13. LITTLE SIMZ - I hate you, I love you

14. DOULEURDOLOR & MEXIN - Préndelo

15. DR. MCGREE, EIPRIIL - Way down the river (Remix by Moony)

16. BOU & BRU-C - Streetside

17. DJANGO, DJANGO - The Ark

18. GASPARD AUGÉ - Hey!

19. FRED AGAIN.. & THE BLESSED MADONNA - Marea (We’ve lost dancing)

20. BONOBO - Otomo

21. MAYA JANE COLES (FEAT. CLAUDIA KANE) - True love to the grave

22. BICEP - Apricots

23. KORELESS - Black Rainbow

24. THE CHEMICAL BROTHERS - The darkness that you fear

25. TSHA & NIMMO - OnlyL

26. NOVAKK - Digital Anxiety

27. AFFKT - Adiós ayer