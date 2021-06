Absència cridanera de Ribó i Oltra en l’acte de presentació de la candidatura de València com a seu dels Gay Games

Hi ha absències que poden tindre més impacte que la presència de la més gran de les personalitats. No tots els dies València presenta una candidatura per a acollir un esdeveniment esportiu de primer nivell mundial com són els Gay Games, un esdeveniment molt similar a unes olimpíades que implicaria l’assistència a la ciutat de 15.000 esportistes i 100.000 visitants, amb un impacte estimat de 130 milions d’euros.

L’edifici Veles e Vents de la Marina de València va acollir aquest acte a què van assistir el president del Govern valencià, Ximo Puig, i altres dirigents socialistes, com el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, el regidor de Turisme de València, Emiliano García, i la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, principal valedora de l’esdeveniment.

Per part de Compromís, no obstant això, tan sols van assistir la regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, i el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà. Cap d’ells va tindre protagonisme en l’esdeveniment, ja que van intervindre Bernabé, Gaspar i Puig.

No obstant això, no hi van estar presents ni la vicepresidenta primera del Govern valencià, Mónica Oltra, malgrat que Puig la va incloure en la seua agenda com a assistent a l’acte, i sobretot no va assistir-hi l’alcalde de la ciutat que opta a ser la seu dels Gay Games, Joan Ribó.

Consultades les diferents parts, la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, va assegurar a aquest diari que a tots dos se’ls va remetre la invitació corresponent.

No obstant això, fonts de vicepresidència van comentar que només van rebre una circular genèrica divendres passat 18 de juny a mig dia en què s’informava de l’acte, però no una invitació formal a nom d’Oltra.

Des de l’alcaldia, per part seua, es van limitar a comentar que Ribó no hi va assistir per qüestions d’agenda, encara que al matí només va tindre dos actes, un a les 9.30 h i un altre a les 11.00 h amb la mateixa Bernabé, en què van rebre les jugadores de la selecció femenina de rugbi sub 18, campiones d’Espanya. L’acte de presentació de la candidatura de València es va desenvolupar una hora més tard.

Altres fonts consultades interpreten que l’absència de les invitacions nominatives per a autoritats tan destacades com Oltra i Ribó és més aviat una invitació perquè no assistisquen als actes i afirmen que no és la primera vegada que es produeix aquesta situació.

L’absència de dues de les figures més rellevants de Compromís en un acte com aquest enrareix encara més, si és possible, les relacions tibants que hi ha entre tots dos socis, atiades últimament per les diferències existents en altres qüestions, en allò que concerneix l’ampliació del port de València, en la gestió del pla urbanístic del nou estadi del València CF, o en la difusió pública de les mesures relacionades amb la desescalada de la COVID-19 per part de Puig, abans que es reunira l’última mesa interdepartamental.