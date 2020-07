Més enllà de la imatge típica del turista que s’escapa del seu país per passar uns dies a Espanya, està la del turista que viu a Espanya i que, de tant en tant, s’escapa al seu país d’origen. Sant Fulgenci n’és un exemple. Amb un 75% d’estrangers, dels quals un 60% són anglesos residents, aquesta localitat menuda del Baix Segur viu de manera diferent de destinacions turístiques com Benidorm que el Regne Unit haja imposat la quarantena a viatgers procedents d’Espanya a causa dels repunts de Co.

“Tornem diumenge”, explica Janot. “I ens és igual la quarantena”, diu anticipant-se a la pregunta”. La seua idea és passar els 14 dies tancats a casa i després decidir si tornen al seu habitatge de Sant Fulgenci o es queden més temps en territori anglés. Explica el seu marit, Daniel, que, com que són jubilats, no els trastoca econòmicament estar dues setmanes “sense fer res”.

Tots dos, de 65 anys, van vindre a Espanya el 16 de juliol després d’haver superat el coronavirus. Visiblement sans, afirmen que es troben bé, que van tindre “sort” i que se senten “més segurs” en aquest país que en el seu. “Als nostres amics d’allà els diem que vinguen a Espanya i que hi facen la quarantena, que si poden val la pena esperar”, conclouen.

Prop d’una cèntrica plaça envoltada de cases baixes i comerços per a anglesos que denoten que estem en un dels municipis amb més taxa d’estrangers d’Espanya, acabem en Em’s Dreams, un bar gestionat per Ricky, un anglés que està un terç dels seus cinquanta anys vivint en aquesta localitat. Assegura que no ha notat menys clientela des de la pandèmia ni tampoc mostra molta preocupació per la marxa dels esdeveniments.

Bob, en canvi, sí que se sent afectat per la decisió del seu govern. Tenia previst viatjar dimecres a Londres per visitar un familiar que es troba malalt, però ha optat per cancel·lar el vol. “La meua intenció era anar a visitar-lo un parell de dies i tornar-me’n prompte, i no estar-ne allí catorze”, assenyala.

“Jo no sé què passarà amb els meus fills”, respon al seu costat Jane. “Tenien planejat vindre d’ací a un parell de setmanes, però de moment diuen que no hi venen i la veritat, els entenc”, diu aquesta mare anglesa. La conversa s’encén quan apareix el nom de Boris Johnson. “Aquest és un boig a l’estil Trump”, diu en veu alta Bob. “És clar que la decisió de la quarantena l’ha presa pensant en els diners, en l’economia del país, perquè creu que així es consumirà més allà que ací”, replica Karen.

“Ens agrada Espanya i el seu estil de vida, ací veiem que la gent és més educada, es posen la màscara i respecten la distància de seguretat, més que al Regne Unit”, sentencia Janot després d’assentir tots els presents amb el cap que continuaran a Sant Fulgenci passe el que passe amb el virus.