Autoritzacions paternes, començant per alumnes de 9 a 11 anys i acompanyats: així serà la vacunació infantil a la Comunitat Valenciana

El dimecres 15 de desembre arranca el dispositiu de vacunació per a immunitzar els 330.000 xiquets i xiquetes entre 5 i 11 anys, que es durà a terme en els mateixos centres escolars, amb la possibilitat d'estar acompanyats per un familiar en el moment de la inoculació de la dosi.

Per organitzar el dispositiu, les conselleries d’Educació i Sanitat van remetre dilluns als diferents col·legis una carta en què s’explica el procediment que se seguirà i el document amb informació sobre el procés d’immunització i els beneficis de la vacunació, que inclou el formulari de l’autorització que ha de signar la mare, el pare, el tutor o el representant legal.

En la carta, s’informa que “aquesta informació haurà de traslladar-se de manera urgent a les famílies el mateix dia 13 de desembre, i indica que el centre haurà de disposar de la documentació signada per les famílies al llarg del matí del dimarts dia 14 de desembre”, encara que fonts de Sanitat han aclarit que, si per algun motiu algun alumne no pot portar dimarts l’autorització, no hi haurà problema que la faça arribar més tard: “Com més prompte puguem saber quants es vacunaran molt millor a efectes organitzatius, però cap xiquet o xiqueta es quedarà sense vacunar si no porta l’autorització signada dimarts”, han matisat.

En la missiva s’explica que “la primera fase d’aquesta vacunació es farà entre els dies 15 i 22 de desembre i s’hi vacunarà a tot l’alumnat del centre que curse estudis entre 4t i 6é d’Educació Primària”, és a dir, entre 9 i 11 anys.

A més, “en aquesta primera fase, es vacunarà amb caràcter prioritari tot l’alumnat amb edats compreses entre 5 i 11 anys que estiga matriculat en els centres específics d’Educació Especial i les aules específiques d’educació especial situades en els centres educatius ordinaris”.

“Des dels centres docents traslladareu a les mares, pares i persones representants legals de l’alumnat del vostre centre el full informatiu que s’adjunta com a annex a aquesta carta i que conté un qüestionari amb informació rellevant per a la vacunació i un document d’autorització de la vacunació de menors en l’àmbit escolar”, prossegueix la missiva.

Una vegada recaptada la informació, “des del centre de salut pública que corresponga a cada centre educatiu contactaran amb el centre per determinar l’horari i els dies de vacunació” i “cada centre educatiu habilitarà un espai com a punt de vacunació” que “sempre que siga possible tindrà entrada i eixida diferents perquè no coincidisca l’alumnat que espera a vacunar-se amb el que ja s’ha vacunat”.

A més, “es disposarà d’una àrea d’identificació prèvia a la vacunació en què el personal del centre educatiu ajudarà en la identificació de l’alumnat i proveirà la seua autorització degudament emplenada i signada” i “caldrà tindre també un espai pròxim per a l’espera postvacunació i l’atenció, per part del personal sanitari, de qualsevol esdeveniment advers que es puga produir després de la vacunació”.

El dia de la vacunació, “l’alumnat acudirà a l’espai de vacunació i seguirà el circuit establit” de manera que “el flux per a cada equip serà ordenat i es comptarà amb l’ajuda del personal del centre educatiu per organitzar l’entrada de l’alumnat al punt de vacunació”. Cada persona tutora d’un grup d’alumnat del centre acudirà “a l’espai de vacunació amb l’alumnat del seu grup que tinga l’autorització corresponent” i “romandrà a la porta d’entrada a l’espai de vacunació fins que tot l’alumnat del seu grup s’haja vacunat”.

Tant Sanitat com Educació garanteixen en la carta que “la informació sobre l’alumnat que es vacune en el centre és una informació de caràcter confidencial que està especialment protegida i que no ha de tindre cap difusió ni dins ni fora del centre”.

Per part de la direcció del centre “es prendran les mesures necessàries perquè es procedisca a la neteja i a la desinfecció de les instal·lacions una vegada concloga la jornada de vacunació” i afirmen que “l’objectiu és que, en tornar de les vacances, a tot l’alumnat d’aquesta franja d’edat se li haja donat la possibilitat de vacunar-se”, mentre “la vacunació de l’alumnat entre 5 i 8 anys es farà quan ho disposen les autoritats sanitàries i de nou serà notificada als centres”.

Quant al document d’autorització, s’especifica que poden ser motius de no autorització de la vacuna per part dels pares: “reaccions al·lèrgiques greus o immediata a dosis prèvies de vacunes o algun dels seus components (contraindicació absoluta); haver passat la COVID (amb símptomes o sense en les últimes 4 setmanes), patir alguna malaltia aguda moderada o greu o febre de més de 38°; haver tingut una reacció al·lèrgica a altres vacunes o tractaments injectables; estar rebent tractament davant de COVID-19; estar rebent tractament crònic amb anticoagulants o simplement el rebuig a la vacunació”.

Un acompanyant per estudiant

Des de Sanitat van informar aquest dilluns que escoltats els diferents agents de la comunitat educativa i de manera coordinada amb Educació, s'ha determinat que per a facilitar el procés de vacunació dels menors entre 5 i 11 anys en els centres educatius i atenent el seu acompanyament emocional es permetrà que, puntualment si els familiars ho consideren necessari, un membre de la família acompanye a cada xiquet o xiqueta en el moment de la vacunació.

Les mateixes fonts van explicar que "és molt important que en tot moment s'eviten les aglomeracions i, per aquest motiu, els familiars que decidisquen acompanyar a l'alumnat han de seguir les següents pautes per a poder complir amb les mesures de seguretat i higiene necessàries en els centres educatius".

En concret, només es permetrà la companyia d'un membre de la família per menor; l'acompanyament es realitzarà exclusivament en el moment de produir-se la vacunació; l'o la familiar haurà d'estar en l'horari previst pel col·legi i en el lloc acordat; finalitzada la vacunació del menor, el familiar haurà d'abandonar el centre educatiu perquè és convenient romandre en el recinte el menor temps possible; en cap cas, es permetran aglomeracions de persones dins del recinte del centre escolar.

A més, hauran de garantir-se i respectar-se en tot moment les mesures de seguretat, l'ordenació dels fluxos de persones i higiene establides pel centre, així com l'ús de la màscara i el manteniment de la distància interpersonal. D'igual manera, no es podrà interactuar amb altres grups bambolla diferents al del propi fill o filla.