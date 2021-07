Baldoví, “decebut” per les llargues de Sánchez a la reforma del finançament: “Ni tan sols ho tractarà en la conferència de presidents”

“Mai hi ha hagut un finançament per a la Comunitat Valenciana com la que hi ha hagut en aquests últims temps. Em recordava la ministra d’Hisenda 2.427 milions d’euros”.

Així es va pronunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, en la sessió plenària del Congrés que va tindre lloc dimecres 30 de juny, davant la mirada incrèdula del diputat de Compromís, Joan Baldoví, que en el seu torn d’intervenció va criticar durament la ministra i portaveu de l’executiu, María Jesús Montero, pel seu rebuig recent a abordar la reforma del finançament, tal com es va comprometre primerament a canvi d’aconseguir el suport de la coalició valencianista en la investidura de Sánchez, i després per a aconseguir tirar avant els pressupostos generals de l’Estat.

“En fi, crec que el compromís del Govern d’Espanya amb la Comunitat Valenciana en aquest assumpte és rotund i absolut. No crec que siga justa aquesta crítica”, va sentenciar Sánchez sense immutar-se gens ni mica, després de 18 mesos sense avanços de cap mena.

Montoro: "El clima político impide reformar la financiación" (24-6-2014).



Montero: "El clima político impide el consenso sobre la financiación" (15-6-2021). pic.twitter.com/nMJWoz0FUH — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) 30 de junio de 2021

En la seua intervenció prèvia, Baldoví va comparar les excuses esgrimides per Montero, basades en la dificultat de la reforma del sistema de finançament en el context polític actual, amb les exposades anys arrere pel ministre d’Hisenda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro.

“Si la ministra s’hi veu incapaç, faça-ho vosté. Complisca la seua paraula, siga valent. Compromís hem sigut lleials i honestos, però tinga clar que no ens tremolarà la mà si la seua ministra continua fent el mateix que el ministre del PP. Hi ha vida més enllà de Catalunya; hi ha altres territoris que mereixen una solució”, va afirmar Baldoví.

Després del debat, el diputat valencianista va reconéixer a elDiario.es que se sent “decebut”, perquè al final el president Sánchez ve a reconéixer que “incomplirà la seua paraula i els acords a què va arribar amb Compromís per donar-li suport en la sessió d’investidura i en l’aprovació dels pressupostos”.

Quant als pretesos 2.400 milions de finançament que va esmentar el cap de l’executiu central, Baldoví va afirmar que desconeix d’on se’ls trau, perquè, si són els fons COVID, els reben totes les comunitats proporcionalment.

La falta d’interés arriba a tal punt, segons Baldoví, que Sánchez ha anunciat que a final de mes hi haurà una conferència de presidents i “entre els temes que el president ha comentat que s’hi tractarien no està la reforma del sistema de finançament, tot i que seria un escenari ideal per a recollir les impressions de cada comunitat autònoma sobre aquest tema”.