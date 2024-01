Catalá manté silenci i un exregidor de Vox afirma que la direcció nacional demanava “buidar les arques de l’assignació municipal”

Tant el PSPV com l’exregidor de Vox Vicente Montañez han demanat a l’alcaldessa de València, María José Catalá, que denuncie davant la Fiscalia i el Tribunal de Comptes les irregularitats detectades per l’interventor en la comptabilitat del grup municipal de Vox entre gener i juny del 2023.

Tal com ha anat informant elDiario.es, de la quantitat aportada al tancament del mandat passat, l’últim informe de l’interventor va aflorar un romanent de crèdit de 16.874,18 euros sense justificar, per la qual cosa en va reclamar la devolució.

Fonts del partit d’extrema dreta van informar dimarts a aquesta redacció que ja s’han tornat els quasi 17.000 euros reclamats, tal com es va comprometre el portaveu de la formació, Juan Manuel Badenas, en l’últim ple.

No obstant això, preguntats sobre els conceptes en què s’havien gastat aquests diners, tenint en compte que, segons la documentació recaptada per aquest diari en el compte oficial del grup només hi havia 1.800 euros al tancament del mandat passat (16 de juny de 2023), des de Vox van insistir que els diners no s’havien gastat, sinó que estaven “en caixa i en un altre compte”, diferent, per tant, de l’oficial. Aquest fet col·lidiria amb el Reglament del Ple que recull el mateix informe de la Intervenció, segons el qual els grups municipals només poden disposar d’un únic compte per a gestionar els fons que els aporta l’Ajuntament per al seu funcionament, compte les dades del qual han de traslladar a l’interventor.

Malgrat aquesta possible il·legalitat comesa el mandat passat pels que ara són els seus socis de govern, Catalá, sense agenda pública tant dimecres com dijous, no es va pronunciar sobre aquest tema.

Sí que ho va fer per a demanar-li contundència davant aquests fets la portaveu socialista, Sandra Gómez, que va fer públic l’informe de la Intervenció el mes de desembre passat. Gómez va exigir a Catalá que prenga mesures immediatament després de totes les informacions revelades per elDiario.es: “Vox ha confessat que ha pogut incórrer en un possible delicte, ja que ha confirmat públicament que la subvenció de l’Ajuntament no la va destinar a l’activitat del grup municipal, perquè la va moure per altres comptes. Són uns fets molt greus davant els quals exigisc que la senyora Catalá actue. Què espera per a portar al Tribunal de Comptes i a la Fiscalia el grup municipal Vox?”.

Gómez va incidir que desconeix “a quins comptes ha anat aquests diners i per a què, però resulta obvi i evident que tot això podria ser constitutiu d’un delicte de malversació, de frau i fins i tot d’un delicte electoral”.

La líder dels socialistes a València va assegurar que posarà en coneixement de la Fiscalia i del Tribunal de Comptes tots aquests fets “perquè ja hi ha una il·legalitat manifesta i confessada pel mateix grup municipal” i va instar Catalá a abandonar l’actitud permissiva que mostra amb el seu soci de govern, “mirant cap a una altra banda fins i tot davant la possible comissió d’un delicte”.

Un exregidor assegura que l’objectiu de la direcció nacional era “buidar les arques”

L’exregidor de Vox a l’Ajuntament de València Vicente Montañez ha demanat a l’alcaldessa, María José Catalá, que trasllade a la Fiscalia i al Tribunal de Comptes l’informe de la Intervenció municipal que revela possibles irregularitats del grup municipal Vox, juntament amb tots els documents que el sustenten.

En un comunicat, ha indicat que, mentre ell va formar part del grup municipal, tenien un únic compte bancari i no disposaven de cap caixa en efectiu i ha apuntat que, davant aquestes preteses irregularitats, al segon tinent d’alcalde i portaveu de Vox, Juanma Badenas, “només li queda dimitir”, o que Catalá el destituïsca.

L’exedil ha recordat que en el seu moment va posar una denúncia davant la Fiscalia i l’Agència Valenciana Antifrau “amb les accions fetes pel partit Vox per a buidar les arques de l’assignació municipal i a què mai em vaig prestar, documentant totes aquestes accions i posant-les en coneixement dels organismes competents per a la seua instrucció en cas que s’haguera incorregut en delicte”.

Assenyala Montañez: “Encara que des del grup municipal s’han tornat dels diners al·legant que estaven en la caixa i en un altre compte, he de dir que fins que vaig ser retirat de l’operativa del grup municipal i relegat únicament a l’assistència a plens i comissions des de l’anunci de la incorporació de Badenas com a candidat a l’alcaldia per a les eleccions, el grup municipal Vox mai va disposar d’una caixa en efectiu i només disposava d’un únic compte bancari”.

Per tant, ha afegit, “si hi havia dos comptes, serien creats a esquena meua i sense la meua signatura, igual que si es van retirar diners en efectiu per a una pretesa caixa”. També s’ha preguntat des de quin compte s’ha fet l’ingrés dels 17.000 euros reclamats per l’interventor o per què hi havia un altre compte i “per què es decideix saltar-se els acords plenaris” sobre el cas Taula, “que van fonamentar que només hi haguera un compte, tot i que el mateix portaveu José Gosálbez havia sol·licitat en el seu moment un informe a la Intervenció municipal sobre aquest particular”.

“Són moltes les explicacions que Vox hauria de donar, que no ha donat i que l’alcaldessa tampoc ha exigit”, ha assegurat, i ha afegit: “Si està tot tan clar, per què no ho publica Badenas i deixa de justificar-se o d’amagar-se en investigacions o depuracions de responsabilitat”. “Què amaga el grup municipal Vox? S’ha finançat Vox amb l’assignació del grup municipal?”, es va preguntar.

Pagaments ocults amb una targeta de prepagament

Malgrat les explicacions del partit, continua havent-hi moltes incògnites al voltant de la destinació d’aquests fons. Tal com va publicar aquesta redacció en exclusiva, a través de la comptabilitat i els extractes bancaris recaptats, en cap moment apareix com a concepte la caixa esmentada, és a dir, extracció de diners per a disposar de metàl·lic en el grup municipal per a cobrir les despeses del dia a dia.

Per contra, des del 15 de desembre de 2021 consten càrrecs en el compte per a una targeta prepagament, és a dir, que hi havia una targeta en què es posaven diners del grup municipal a manera de targeta moneder, sense que fins ara s’haja fet públic aquest modus operandi ni tampoc què s’ha abonat amb aquesta targeta. L’any 2022 consten càrrecs amb la targeta esmentada en el compte del grup per valor de 5.389 euros i entre gener i juny del 2023, període en què s’enquadra l’informe de la Intervenció, 6.042,71 euros. Segons el regidor socialista Borja Sanjuán, l’ús d’aquestes targetes tampoc està permés a l’Ajuntament.