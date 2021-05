La Bruja Avería i els Electroduendes de ‘La Bola de Cristal’ s’instal·len a Albaida

“¡Viva el mal!¡ Viva el capital!” El transgressor i amenaçador crit de la Bruja Avería que va començar a ressonar fa 37 anys en els estudis de TVE amb La Bola de Cristal, se sentirà ara en el Museu Internacional de Titelles d’Albaida (MITA).

El diabòlic ninot creat per Alejandro Milán, al costat de la Bruja Truca, l’Hada Vídeo, Maese Cámara y Maese Sonoro, els seus uns altres quatre companys icònics de la cultura infantil i juvenil de mitjan anys 80 en televisió espanyola, han assentat la seua jubilació en la localitat valenciana. Es tracta dels ninots de vinil utilitzats en la primera temporada de 1984 i que s’han sotmés a un procés de restauració per Juan Villa que ha durat diversos mesos, i que ara es mostren en un escenari com el que apareixia en les pantalles.

Els electroduendes, protagonistes del programa iconoclasta dirigit per Lolo Rico, van compartir pantalla amb altres rostres famosos com Alaska, Santiago Auserón, Kiko Veneno. Ara poden ser visitats en el MITA des d’aquest passat dissabte, quan es va realitzar una presentació en la qual van participar persones vinculades al programa com Miguel Ángel Valero ‘Piraña’ de Verano Aul i ‘Inspector mantequilla ‘ en La Bola de Cristal, Isabel i Santiago Alba Rico (fills de Lolo Rico) i Miguel Fernández Pacheco (dissenyador dels Electroduendes).