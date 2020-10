Corbera ajorna el ple municipal presencial per falta de quòrum després de la plantada del PP pel positiu per COVID-19 d'un edil

Finalment l'Ajuntament de Corbera no va poder celebrar el seu ple municipal programat per a aquest dimecres per falta de quòrum en assistir només 3 dels 11 regidors dels membres.

Aquesta falta de quòrum, que ha produït que s'ajorne legalment fins a aquest divendres la sessió, es va produir després de l'anunci del PP que no anava a assistir perquè un dels edils del govern (de Compromís) havia donat positiu per COVID-19 i la convocatòria era per a un ple presencial, per la qual cosa els populars van argumentar falta de seguretat.

D'aquesta manera dels 11 edils faltaven l'edil positiu per coronavirus, els quatre regidors del PP, un edil socialista que està de baixa, i altres dos regidors de Compromís que van anunciar la seua absència per haver estat en contacte amb l'edil positiu.