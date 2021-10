La Diputació exigeix "màxima claredat" jurídica a la Conselleria de Transició ecològica per a desbloquejar la carretera de Pedralba

La Diputació de València exigix a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica "màxima claredat" per a poder continuar amb el procés d'execució de la Variant Sud de Pedralba, projecte de l'àrea provincial de Carreteres per a desviar els 3.000 vehicles diaris que travessen el municipi i donar resposta a una reivindicació històrica de les veïnes i veïns de Pedralba.

Esta petició es recull en el text remés este mateix dilluns pel president de la Diputació, Toni Gaspar, a la consellera Mireia Mollà, en el qual el màxim responsable provincial reclama a la titular d'Agricultura que deixe clar a la Diputació “si el nou Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Túria (PORN del Túria) és aplicable i en quina mesura a les obres de la Variant Sud de Pedralba, que compten amb una Declaració d'Impacte Ambiental favorable prorrogada per la Conselleria fins a octubre de 2022”.

En paraules de Gaspar, “els diferents escrits dirigits a la Conselleria pretenen, d'una banda, aclarir definitivament la viabilitat d'un projecte que esta institució sempre ha tingut voluntat de materialitzar per a resoldre un problema de seguretat a Pedralba; i, per una altra, protegir la Diputació de les possibles conseqüències que pogueren derivar-se de la paralització d'un projecte en el qual esta corporació ve anys treballant des de la responsabilitat, la legalitat i la prudència”.

El president Gaspar, qui ha lamentat en reiterades ocasions la "inacció" de la Conselleria, recorda que el departament que dirigix Mireia Mollà “no ha informat desfavorablement sobre el projecte de Variant Sud després de tres requeriments” per part de la Diputació sol·licitant l'informe favorable per a seguir avant amb el procés i iniciar les obres. L'últim d'estos escrits va ser remés el 22 de setembre d'enguany, sis dies abans que el Consell fera públic el nou PORN del Túria, aprovat en la sessió plenària del passat 6 d'agost.

Instàncies judicials

El màxim responsable provincial insistix que la Conselleria ha de respondre amb claredat a la Diputació “si l'aprovació del PORN implica la pèrdua de vigència de la Declaració d'Impacte Ambiental i, en conseqüència, la impossibilitat d'executar el projecte aprovat”. En cas contrari, Gaspar advertix que no concretar els efectes del PORN del Túria sobre la carretera de Pedralba podria portar el tema a instàncies judicials, per a resoldre com ha d'actuar la institució en relació a un projecte que porta anys volent executar amb la finalitat de solucionar un problema de seguretat en el municipi de Pedralba.

Des de l'ens provincial s'explica que fins hui, la Conselleria d'Agricultura no ha qüestionat la legalitat del projecte de variant per a Pedralba, encara que en paral·lel ha remés a la futura aprovació d'un PORN que no aclarix jurídicament la viabilitat de l'obra. La Diputació, per part seua, assegura que "ha demostrat en tot moment la seua voluntat d'executar la nova carretera, si bé s'ha mostrat prudent davant l'absència de l'informe favorable reclamat insistentment a la Conselleria, i va arribar a consultar al Jurídic, que va confirmar la legalitat de l'obra i va instar a esperar a l'aprovació del nou PORN per a aclarir uns termes que no deixa clars el document de Conselleria".

El projecte de la nova carretera de Pedralba, aprovat en el ple provincial al novembre de 2014, va estar suspés cautelarment durant tres anys en espera del nou PORN que va veure la llum la setmana passada. Una vegada alçada la suspensió, la Diputació va reprendre el procés després d'informar la Conselleria i ara, després de l'aprovació definitiva del PORN que condiciona la seua continuïtat, exigix el pronunciament clar de la Conselleria amb els fonaments jurídics oportuns.