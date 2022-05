La Diputació de València reactiva el projecte per a fer visitable el Castell de Corbera

La Diputació de València disposa ja de l’autorització de la Direcció General de Cultura per a escometre la consolidació geològica del Castell de Corbera, una actuació que suposa un pas més en la seguretat i reconstrucció de la fortalesa i que permetrà que l’oferta turística del municipi i de la comarca puga completar-se amb un programa de visites guiades a este Bé d’Interés Cultural, propietat de la Diputació des de desembre de 2003.

L’obra que prepara l’àrea provincial de Patrimoni per a reforçar la seguretat del castell consistirà en “cosir les zones de la muntanya amb el risc d’ensulsiada, la qual cosa donarà pas a una extensa campanya arqueològica que aprofundisca en la reconstrucció de les muralles i l’interior”. Este és un dels dos projectes que té en marxa la Diputació en la fortalesa del segle XI, una de les joies patrimonials de la Ribera i la Comunitat Valenciana. Ho explica el diputat Andreu Salom, qui avança que el segon dels projectes, el de defenses provisionals, “podria autoritzar-se en breu i ens donaria la possibilitat que el castell fora visitable, amb el que això suposa a nivell cultural i turístic per al municipi i la comarca”.

El projecte de consolidació geològica per a actuar en la muntanya sobre la qual s’alça el castell suposarà una inversió superior al mig milió d’euros, la mateixa quantitat que ha invertit la Diputació al castell en els últims cinc anys, des que en 2017 es realitzaren les actuacions arqueològiques prèvies a la restauració i un any després es redactaren el pla director d’usos i el projecte arquitectònic i arqueològic de consolidació i restauració, junt amb les obres d’urgència que es van dur a terme per a l’evacuació de pluvials.

El vistiplau de la Conselleria per a seguir avant amb el full de ruta de la Diputació al Castell de Corbera arriba dies després de l’última trobada de treball mantingut entre l’ens autonòmic, el provincial i l’Ajuntament de Corbera, que va tindre lloc a principis de maig en el Monestir de San Miguel de los Reyes. En la reunió van participar el diputat de Patrimoni, Andreu Salom, acompanyat pels responsables del servei, el subdirector general de Patrimoni del Consell, Antonio Bravo, l’alcalde de Corbera, Vicent Marrades, i la regidora de Cultura i diputada provincial Mentxu Balaguer.

Consolidació geològica

La Diputació va executar l’any passat la primera fase de les obres de conservació i restauració de la muralla, amb la intenció de consolidar el tancament exterior de la fortalesa, així com l’adequació del camí d’accés. Ara, al mateix temps que es treballa en la seguretat del monument per a fer-lo visitable, es té la vista posada en la consolidació geològica del castell, que una vegada rebuda l’autorització de Cultura estarà finalitzada abans de concloure 2023.

A partir d’eixe moment, està previst escometre una campanya arqueològica extensa per a definir les següents fases de reconstrucció, tant de les muralles com de l’interior de la fortalesa, una vegada eliminat el risc d’ensulsiades en les diferents zones del castell. Per a això, els operaris determinaran la possibilitat de trencament en cada espai i procediran al cosit de les clivelles i la subjecció mitjançant malles, amb l’ús d’àrids propis de la zona per a minimitzar l’impacte visual dels treballs.

El responsable de Patrimoni, Andreu Salom, assegura que la intenció de la Diputació és “continuar invertint al Castell de Corbera igual que en la resta d’edificis amb diferents nivells de protecció propietat de la institució, amb la finalitat de mantindre’ls en les millors condicions d’ús possibles. En este cas, es tracta de recuperar l’ús d’una fortalesa amb un gran valor històric i arqueològic i que a nivell turístic té un gran potencial per a la comarca de la Ribera”.

Salom apunta que la prioritat a l’hora d’escometre els treballs de recuperació és “la conservació amb les mínimes intervencions necessàries per a no danyar el ric patrimoni arqueològic, que en un futur serà visitable en museus i en el mateix recinte del castell una vegada completada la seua rehabilitació”.