Erik Lozano, primer faller major d'una comissió de Catarroja: "Espere que la gent ho normalitze o almenys ho respecte"

La comissió fallera Plaça de la Regió de la localitat valenciana de Catarroja ha nomenat com a faller major per a l'exercici 2022-2023 al jove Erik Lozano, el primer home que ostentarà el càrrec en la història d'aquest col·lectiu faller.

El jove, faller "de tota la vida", ha sigut triat d'acord amb els mateixos criteris i procediments que se segueixen a l'hora de seleccionar a la fallera major. De fet, ha assegurat que el seu regnat serà "amb les mateixes condicions" i ha expressat el seu desig que "la gent el normalitze o, almenys, el respecte".

Lozano, en declaracions a Europa Press, ha reconegut que haver sigut nomenat faller major de la seua comissió ha suposat "complir el seu major somni", pel fet que era una idea que perseguia "des de fa molt de temps", i perquè representar a la seua falla "és un orgull".

No obstant això, el jove ha reconegut que, abans de presentar-se per a optar al càrrec, li va sorgir el dubte de "què pensarà la gent" i si rebria el suport o no de la comissió. No obstant això, el fet que un faller de la pròpia falla posara damunt de la taula la idea, va anar precisament el que li va fer fer aquest pas.

"Si es pensa que un home pot ser faller major, per què no el propose i poder així complir el meu somni", es va preguntar. D'aquesta manera, es va proposar a la comissió triar al jove com a màxim representant i, finalment, Lozano va rebre el suport de l'associació fallera. "Tots van dir que sí", ha recordat.

Després de conéixer-se la notícia, el jove reconeix que s'esperava "una certa repercussió" encara que "no tant de renou". "Em deien que segur que em feien entrevistes, però no m'esperava tant", ha assegurat. En tot cas, ha subratllat que poder representar a la seua comissió, la de Plaça de la Regió de Catarroja, ha sigut complir el seu "major somni" i ha reconegut que és "tot un orgull" ostentar aquest càrrec.

Un pas per a "normalitzar"

Lozano ha valorat que les comissions de Catarroja i el col·lectiu faller han rebut de manera "genial" la notícia, al mateix temps que ha assenyalat que acudirà "a tots els actes" on li "deixen entrar", pel fet que alguns, com la cavalcada, estan lligats a la figura de la fallera major, per la qual cosa les comissions "haurien d'aprovar" que poguera assistir.

No obstant això, reconeix que "no és una cosa que li importe" perquè la seua única intenció és "representar a la comissió". "Aniré a tot el que es puga", ha avançat. Per tot això, espera que "tot el renou" que s'ha creat per aquesta circumstància servisca perquè les comissions plantegen que els homes puguen ostentar també el càrrec de representació de la comissió, de manera que "es veja que tant els homes com les dones puguen representar aquesta figura".

"Fa ja uns anys la presidenta de la falla era una dona, per què no també que tant homes com dones puguen ser fallera major?", s'ha preguntat. Finalment, Erik Lozano espera viure el seu regnat "dins de la novetat" però, alhora, "que la gent el normalitze i el veja normal, o, almenys, el respecte" perquè "és un pas per a normalitzar" la festa de les Falles.

"Regnat el més normal possible"

Per part seua, el president de la falla de la Plaça de la Regiò, Javier Vázquez, ha expressat que la comissió "farà costat" a Lozano perquè tinga "un regnat el més normal possible" en 2023. Sobre aquest tema, ha detallat que Lozano, abans d'exercir el seu regnat, serà una de les dames -figura creada en la comissió- que acompanyen a la fallera major al setembre de 2021 i març de 2022.

Per a l'elecció de Lozano com a faller major, alguna cosa que "sempre ha volgut ser", ha explicat, la comissió va procedir a modificar els seus estatuts perquè permeteren aquesta circumstància. "Llavors, es va presentar, la gent de la falla ho va animar, es va traure a votació i unànimement es va decidir", ha asseverat.

"La igualtat la tenim molt normalitzada en la comissió", ha destacat, al mateix temps que ha explicat que, de fet, en la falla entreguen rams de flors "tant a homes com a dones".

Preguntat per l'impacte que s'ha generat després de conéixer l'elecció del faller major, ha afirmat que la situació "és normal" perquè es tracta d'una persona que ja pertanyia a la comissió. "No ens esperàvem tant de renou", ha manifestat.

En aquest sentit, ha celebrat "qualsevol situació que servisca per a normalitzar la situació". "Igual que volem que cada xiquet o xiqueta siga de la forma que vulga, per què no pot ser això", ha finalitzat.