Investiguen quatre persones com a presumptes autors dels quatre incendis forestals durant la primavera en la Costera

La Guàrdia Civil de València ha identificat als quatre presumptes responsables dels quatre incendis forestals patits entre els mesos de març i abril en diversos municipis de la comarca la Costanera que van afectar un total de 15,7 hectàrees.

Durant l'estiu el Seprona ha investigat a aquestes quatre persones per haver comés tots ells imprudències en l'eliminació de restes vegetals de poda mitjançant la seua incineració, havent-se produït els successos en diversos municipis.

El primer d'ells va tindre lloc el 18 de març quan es va detectar l'existència d'un incendi forestal en el paratge denominat Pla d’Olivars, del terme municipal de Barxeta, i en el qual van cremar 32.644 metres quadrats de terreny forestal.

El dia 15 d'abril es va detectar el segon incendi forestal en un paratge denominat Barranc de Bolbens del terme municipal de Canals en el qual van cremar 1.810 metres quadrats de terreny forestal.

El tercer va ser detectat el 13 d'abril en el paratge denominat Rambla de Milà, que va afectar els termes municipals de la Font de la Figuera i de Moixent, en el qual van cremar 6.562 metres quadrats de terreny forestal.

L'últim d'ells va ser detectat el 23 d'abril en el paratge de la Judia del terme municipal de Barxeta, en el qual van cremar 11,6 hectàrees de terreny forestal.

Amb tot van ser un total de 15,7 hectàrees de terreny forestal en tot just un mes provocat per la imprudència humana. Les diligències van ser instruïdes per la comissió de presumptes delictes d'incendi forestal i remeses a Fiscalia de Medi Ambient de València.

Investigació

Efectius del Servei de Protecció de la Naturalesa de Vallada es van fer càrrec de les investigacions amb l'objectiu d'esclarir els fets, l'esbrinament de les causes dels incendis forestals i identificar als presumptes autors.

En primer lloc, es va dur a terme una exhaustiva inspecció tècnic ocular en el perímetre de l'incendi forestal de manera conjunta i coordinada entre els Agents de la Patrulla de la PAPRONA de la Guàrdia Civil de Vallada, especialistes en Investigació de Causes dels Incendis Forestals, i els Agents Mig Ambientals pertanyents al Grup Operatiu d'Investigació de causes dels Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana.

Fruit d'eixes actuacions, es va poder determinar que els punts d'inici que van originar els incendis forestals es trobaven, tres d'ells en parcel·les agrícoles i el quart en una parcel·la contínua a un habitatge unifamiliar aïllat, havent-se produït les causes per una imprudència, al no adoptar les mesures establides per a les cremes de restes vegetals que havien realitzat eixes quatre persones, procedint les restes de poda, d'arbres fruiters en el cas de les parcel·les agrícoles, i restes de plantes ornamentals de jardí en el cas de l'habitatge unifamiliar aïllat.

Fruit de la pràctica de les investigacions es va determinar com a presumptes autors dels delictes d'incendi forestal a tres agricultors i a una quarta persona que va realitzar la poda i posterior crema de plantes procedents del jardí d'un habitatge unifamiliar aïllat. Es tracta de 4 homes d'edats compreses entre els 57 i els 76 anys.

Al mateix temps, també s'ha donat compte a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana per infraccions per abandonar les cremes en combustió.