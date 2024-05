El ministre de Transports descarta soterrar les vies d'Alfafar a curt termini perquè tardaria “15 anys com a mínim”

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha defensat la solució plantejada per Adif de construir un pas inferior a Alfafar per a eliminar el pas a nivell, on han mort desenes de persones en les últimes dècades, mentre ha descartat el soterrament “a curt termini” perquè tardaria “15 anys com a mínim”.

Així ho ha traslladat aquest dimarts a la vesprada en el ple del Senat, en resposta a una pregunta del PP sobre si el seu departament té previst escometre el soterrament de les vies del tren per a eliminar el “pas a nivell de la mort” d'Alfafar.

Puente (PSOE) ha afirmat que el soterrament “almenys no és la solució en el curt termini”, ja que ha explicat que l'estudi informatiu per a dur-lo a terme tardaria cinc anys i després caldria aprovar els projectes i licitar i executar l'obra.

“Ens anem a 15 anys com a mínim. Vol vosté que continue morint gent en eixe pas a nivell durant 15 anys?”, ha llançat a la senadora popular per València Estela Darocas.

Per contra, el ministre ha assegurat que la solució projectada per Adif permetrà licitar les obres a l'inici de 2025. “I en paral·lel, si volen, discutim sobre la integració del tren al seu pas per eixos municipis, que és una qüestió diferent”, ha remarcat.

Segons ha exposat, el pas inferior permetrà “resoldre el problema de seguretat amb responsabilitat i sense demagògia” per a, posteriorment, analitzar “les opcions d'integració del tren al seu pas per eixos municipis”. “És el que devem a la gent que creua eixe passe a nivell tots els dies”, ha reblat.

En general, Puente ha sostingut que les integracions del tren al seu pas per les ciutats “no es resolen necessàriament només a través de soterraments”, sinó “també a base d'integracions blanes en les quals s'aconsegueixen amplis passos lluminosos”.

“No tot són soterraments”, ha insistit, i ha convidat a la senadora del PP a “viatjar” i comprovar com es va suprimir un passe a nivell en la plaça de Rafael Cano de Valladolid, ciutat de la qual va ser alcalde. A més, ha criticat la visió “tremendament desfasada” dels 'populars' respecte a les infraestructures.

A mitjan aquest mes, Adif va proposar als alcaldes dels municipis afectats la construcció d'un pas inferior per a la integració urbana d'Alfafar i Sedaví com a “solució més eficaç i a curt termini per a eliminar el passe a nivell”. En qualsevol cas, el gestor ferroviari va remarcar que aquest projecte “no condiciona futures decisions sobre el soterrament”.