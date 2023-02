Tavernes de la Valldigna s’oposa a un canvi de la delimitació del domini públic marítim i terrestre davant la regressió de la costa

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna s’oposa rotundament a una possible modificació de la delimitació del Domini Públic Marítim i Terrestre (DPMT) en les platges de Tavernes, la qual puga afectar a les vivendes del litoral valler, “construïdes totes elles de forma legal”.

La setmana passada el Ministeri de Transició Ecològica va fer pública la contractació d’estudis tècnics relatius als béns del DPMT sobre la variació del nivell del mar, i sobreelevació per trencament de l’onatge, amb la finalitat de determinar la demanialitat de terrenys inclosos o a incloure en el DPMT en diferents platges de 9 municipis de la província de València, entre les quals es troba la platja de la Goleta de Tavernes.

Així, el consistori valler ha sol·licitat una reunió de forma urgent amb el Secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán Fernández, en la qual mostrarà el seu total desacord amb la possible modificació de la delimitació i tornarà a instar al Ministeri a que execute el projecte pilot d’esculls marins elaborat i estudiat per catedràtics de la Universitat Politècnica de València (UPV), per tal de protegir la costa de Tavernes.

L’alcalde de Tavernes, Sergi González, ha manifestat que “l’Ajuntament defensarà allà on calga els interessos dels nostres veïns i veïnes. Ja vam fer molt de soroll a Madrid, però sembla que de moment el Ministeri no vol escoltar les nostres demandes per solucionar el greu problema de les platges de Tavernes. No pararem fins que arriben les solucions definitives a la regressió de la costa vallera”.