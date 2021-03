La Comissió Europea investiga si la polèmica ampliació del port de València vulnera la normativa ambiental

La polèmica per l’ampliació nord del port de València arriba a Europa. En concret, la Comissió Europea investigarà si el projecte vulnera la normativa ambiental comunitària i emetrà un dictamen a aquest efecte, per al qual té un termini no superior a tres mesos.

La investigació de Brussel·les ve motivada per una petició elevada a la Comissió de Peticions del Parlament Europeu per un particular que respon a les sigles de J. S. H. Segons han informat fonts coneixedores del procés, aquest ciutadà va presentar la seua denúncia el mes d’agost passat i va ser el 8 de febrer que va rebre la notificació que el seu escrit s’havia admés a tràmit, cosa que, segons les mateixes fonts, només passa amb el 40% de les peticions que es presenten.

A més, fa tan sols 10 dies que va quedar publicada en el web de la Comissió de Peticions i des de llavors ja ha obtingut 14 adhesions. Una vegada admesa a tràmit, la petició s’ha remés a la Comissió de Medi Ambient del Parlament Europeu i a la Comissió Europea, que elaborarà l’informe esmentat que determinarà si l’ampliació del port incompleix la Normativa Europea de Medi Ambient.

En la seua petició, J. S. H. denuncia el presumpte incompliment de la directiva Hàbitats 1992, la directiva 92/43/CEE del Consell Europeu del 21 de maig de 1992. També denuncia l’incompliment de la Directiva 2014/52/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, tal com va avançar el diari Las Provincias.

En concret, aquest ciutadà basa el seu escrit en el fet que el projecte d’ampliació del port de València no té una declaració d’impacte ambiental (DIA) vigent, ja que la que existeix data del 2007 i la considera “caducada” no sols pel pas del temps, sinó perquè el nou projecte d’ampliació és substancialment diferent del projecte originari: “Multiplica per 14 el dragatge, que afectant aigües exteriors al port i pot afectar les platges sud i fins i tot l’Albufera, inclosos en la Xarxa Natura 2000 d’especial protecció mediambiental, la protecció de la qual pretén ser reforçada per la Comissió Europea en la seua Estratègia sobre Biodiversitat 2030. A més de l’Albufera, també afectaria les zones LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i ZEPA (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) de la Xarxa Natura 2000”.

Encara que el port de València va anunciar l’eliminació del dragatge del canal d’accés en aigües exteriors en l’avantprojecte definitiu aprovat el 2018, les fonts consultades es mostren escèptiques: “És difícil que no es faça un dragatge amb una obra d’aquesta envergadura”.

L’escrit remarca també que “el nou projecte preveu afegir quatre milions de metres cúbics de formigó respecte del projecte original, que descansaran en el llit marí”. A més, “planeja la demolició de l’actual contradic que va ser finançat amb fons Feder de la Unió Europea amb 74 milions d’euros”.

Finalment, la petició denuncia “l’incompliment del tràmit d’informació burlant el debat públic i la participació de les parts interessades: cambres de comerç, associacions ecologistes, agents de turisme, operadors logístics, associacions de veïns, entre altres”.

L’admissió de la petició per part del Parlament Europeu es produeix just abans que Ports de l’Estat emeta el seu informe sobre l’avantprojecte d’ampliació remés per l’Autoritat Portuària de València, que ha de determinar si la DIA del 2007 continua sent vàlida o si escau fer-ne una altra. La previsió és que l’informe estiga acabat al final d’aquest mes.