Compromís i el PSPV acorden implantar la taxa turística a València quan es recuperen els índexs de pernoctacions del 2019

Acord entre els socis del Govern municipal de València per a implantar la taxa turística a la ciutat una vegada n’aprove la regulació la Generalitat Valenciana. Tant Compromís com el PSPV van aprovar una moció alternativa en el ple de dijous presentada pel regidor de Turisme, Emiliano García (PSPV), en què es comprometen a aplicar-la una vegada es recuperen els nivells de viatgers de l’any 2019 previ a la pandèmia.

En virtut de la proposta d’acord, “se sol·licita a les Corts abordar la implantació de la taxa turística a la ciutat en el moment en què la recuperació de l’activitat turística de la ciutat siga una realitat i una vegada aconseguits, almenys, els resultats del 2019 en termes anuals. I una vegada treballada aquesta amb els diferents agents implicats”.

La ciutat va registrar fa dos anys 2,2 milions de pernoctacions en hotels i apartaments, dels quals 1,6 milions es van produir entre gener i setembre, mentre que en el mateix període d’enguany se n’han comptabilitzat 866.000.

Segons la moció defensada per García, València ha desenvolupat “una àmplia oferta, més diversa i atractiva, que aporta més valor a residents i a turistes, generant un impacte econòmic a la ciutat en termes de producció que el 2019 ascendia a prop de 4.000 milions d’euros i més de 36.000 ocupacions”. Un model de desenvolupament turístic que ha sigut reconegut per la Comissió Europea, designant València com a Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022.

No obstant això, les circumstàncies actuals després de la pandèmia, són absolutament diferents: “La crisi econòmica provocada per restriccions a la mobilitat a conseqüència de la pandèmia ha afectat el cor de l’activitat turística i ha generat pèrdues importants en el sector, amb descensos de l’activitat turística respecte del 2019 al voltant del 70% en la caiguda de viatgers el 2020 i el 50% en l’acumulat del 2021. Ha afectat la viabilitat dels negocis, els 36.000 llocs de treball directes, indirectes i induïts dependents del turisme i la capacitat de les empreses per a afrontar amb inversions els reptes de la sostenibilitat i la transformació digital”, va comentar, d’ací ve que s’aposte per aplicar un període de transició que podria tindre el punt de partida el 2023, una vegada el sector es recupere.

Tant Compromís com Unides Podem han inclòs la taxa turística en les seues esmenes a la llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat Valenciana. El síndic del PSPV en les Corts Valencianes, Manolo Mata, va assenyalar que hi ha “un espai d’acord” amb els seus socis de govern –Compromís i Unides Podem– quant al fet que hi haja una taxa turística “voluntària i municipal”, encara que ha expressat la seua pròpia posició quant al “com”: els socialistes aposten per una proposició de llei una vegada passe la tramitació dels pressupostos. “Això no es resol ara, a correcuita”.

Així ho ha asseverat el portaveu socialista després que Compromís i Unides Podem hagen presentat finalment sense el PSPV l’esmena per a incloure la taxa turística en la Llei d’acompanyament als pressupostos de la Generalitat per a 2022, un impost entre 0,5 i 2 euros per dia per als turistes que visiten la Comunitat Valenciana que podrien augmentar els ajuntaments.

Mata ha afegit que aquest assumpte “és una cosa de tanta envergadura i que ataca moltes sensibilitats i que cal fer-la bé”. En aquest sentit, ha recalcat el seu “compromís” de tramitar una proposició de llei quan passe el pressupost, “perquè no farem a correcuita una cosa tan complexa que, a més, pot arribar a afectar el 59% de les valencianes i valencians que ens movem dins de la Comunitat”.

“L’espai de l’acord és aquest: voluntària i municipal, és un avanç tremend, però no acord en com, a través d’un mecanisme com la Llei d’acompanyament que requereix més reflexió i més participació de la gent”, ha conclòs Mata.