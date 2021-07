La Comunitat Valenciana demana autorització a la justícia per a tornar al toc de queda i tanca l’oci nocturn

El president del Govern valencià, Ximo Puig, ha comparegut dijous després de la reunió de la mesa interdepartamental, a què també han assistit la vicepresidenta, Mónica Oltra, el vicepresident Rubén Martínez Dalmau i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, entre altres membres de l’executiu, per a aprovar un enduriment de les restriccions davant el creixement exponencial dels contagis en les dues últimes setmanes a la Comunitat Valenciana.

Puig ha anunciat que els locals d’oci nocturn podran funcionar només com a bars i cafeteries fins a les 0.30 h, alhora que ha informat d’un nou paquet d’ajudes directes de 4,8 milions d’euros per al sector, amb les quals s’arribarà a 12,8 milions. A més, l’hostaleria avançarà mitja hora el tancament, a les 0.30 h, i en els interiors les taules seran com a màxim de sis persones.

Quant als espectacles massius, els aforaments queden reduïts de 4.000 a 3.000 persones a l’exterior i de 3.000 a 2.000 persones en interiors. Les festes populars continuen prohibides. Totes aquestes mesures entraran en vigor la mitjanit del divendres 9 de juliol i es mantindran fins al 25 de juliol.

D’altra banda, es demanarà permís al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) per a aplicar un toc de queda de la 1.00 a les 6.00 h inicialment en els 40 municipis amb més incidència acumulada. També se sol·licitarà l’aval del TSJCV per a limitar les reunions a 10 persones en l’àmbit privat i públic.

Puig ha comentat també que es posarà en marxa un pla especial per a controlar el botelló i que a més es modificarà la normativa perquè el consum d’alcohol al carrer passe a ser falta greu i perquè la venda d’alcohol quede prohibida a partir de les 20.00 h, dues hores abans del que es permet actualment.

La Comunitat Valenciana va registrar dimecres una incidència acumulada de 239 casos per cada 100.000 habitants en 14 dies (252 de mitjana a Espanya), 23 punts més que dimarts. Fa tan sols dues setmanes, la Comunitat estava en risc baix amb 47 casos per cada 100.000 habitants.

Tot i que, com va dir Puig, la pressió hospitalària encara no és elevada, les restriccions van encaminades a evitar un col·lapse de l’atenció primària, que, a més d’atendre els pacients per les patologies habituals, han de fer les proves PCR, el rastreig dels contagis i les vacunacions.

En aquesta línia, el cap del Consell ha anunciat dijous mateix que la vacunació als joves entre 20 i 29 anys s’avançarà a la primera setmana d’agost i ha afirmat: “Actualment, el 61,6% dels valencians, quasi 2,8 milions de persones, tenen ja almenys una dosi i quasi un de cada dos valencians tenen ja la pauta completa, amb la qual cosa aquesta setmana estarem prop dels 5 milions de vacunes administrades”.

Gràcies al pla de vacunació, “s’avançarà en una setmana la immunització de les persones entre 20 i 29 anys, que arrancarà la primera setmana d’agost i aquesta setmana tindran almenys la primera dosi totes les persones entre 40 i 49 anys, la franja d’edat més nombrosa”.

També “entre aquesta setmana i la que ve s’administraran les 210.000 dosis d’AstraZeneca pendents per a les persones entre 60 i 65 anys” i pel que fa “als valencians entre 30 i 39 anys, hauran rebut almenys una dosi al final d’aquest mes de juliol”.

Les Falles al setembre en dubte

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, preguntada per la situació de les Falles previstes de l’1 al 5 de setembre, ha explicat que “amb el món faller, amb l’alcalde i amb el regidor sempre s’ha traslladat des de Sanitat que s’aplicaran les mesures que a cada moment estiguen vigents” i ha afegit que esperen que “les mesures que ara entren en vigor durant 16 dies puguen ajudar a controlar la transmissió que en aquests moments està produint-se”.