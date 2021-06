La Comunitat Valenciana preveu llevar el toc de queda el pròxim dilluns i començar a obrir l'oci nocturn "amb prevenció"

La Generalitat preveu alçar el toc de queda dilluns que ve, 7 de juny, i començar a reobrir espais com l'oci nocturn de manera progressiva i "amb prevenció" davant el lleuger repunt del virus en els últims dies a la Comunitat Valenciana. Així ho ha anunciat el president, Ximo Puig, en declaracions als mitjans a Elx i en una entrevista en la Cadena SER a dos dies de la Interdepartamental Covid que acordarà les noves mesures.

En general, la intenció és continuar amb l'obertura progressiva des de la prudència i "sense anar a una situació d'abandó de les restriccions", mentre avança la vacunació "al màxim": ja amb un milió de persones amb la pauta completa a la Comunitat i almenys amb una dosi en la província d'Alacant.

Puig ha assegurat que "en principi" la intenció és que el toc de queda, actualment d'1 a 6 hores, finalitze definitivament a les 00 hores de dilluns perquè la Comunitat porta ja 11 setmanes amb una incidència acumulada per davall de 50 casos entre cada 100.000 habitants.

Es tracta d'una situació "bastant consolidada" que creu que permet començar a reobrir l'àmbit nocturn i ajudar sectors que han fet un "sacrifici enorme" perquè porten molt de temps tancats. I tot açò, ha pregat, "sent conscients que si continuem sent prudents i utilitzem els espais de la manera adequada i amb ventilació, podem començar a obrir".

En tot cas, el cap del Consell ha tornat a justificar que el toc de queda era necessari perquè "era el que calia fer per a arribar a l'estiu en les millors condicions", un estiu que espera "molt més normalitzat" i amb capacitat d'atraure turistes i reactivar l'economia.

Ha advocat així per aprofitar les bones perspectives de l'economia valenciana i espanyola per a "superar la crisi a mesura que superem la pandèmia" i que aquesta situació servisca per a impulsar l'ocupació.

"Fem-ho bé", ha suplicat als valencians, sense perdre de vista que hi ha 25 persones en les UCI i que encara hi ha ingressats en els hospitals. Per açò creu que la Comunitat no es pot "permetre el luxe" de donar passos arrere després d'aconseguir la incidència acumulada més baixa d'Espanya i entre les regions d'Europa.

Sobre la lleugera pujada dels últims dies, Puig ha reconegut que és la conseqüència de "tot el que significa l'obertura i la mobilitat" d'aquestes setmanes i ha demanat seguir amb la prudència, però ha remarcat que encara són xifres positives.

Les màscares, "el símbol que el virus segueix ací"

I davant la intenció del Govern de reduir l'ús de les màscares, ha defès que deixen de ser obligatòries "més prompte que tard" a les platges o zones naturals amb brisa permanent, mentre creu que cal ser molt prudent en llocs tancats perquè són "el símbol que el virus segueix ací".

"Més enllà d'aquests espais, cal ser molt prudent. No podem avançar més del que els indicadors ens permeten", ha constatat advocant per una obertura progressiva "en tots els aspectes".

Precisament a les platges, el president ha destacat que els joves informadors COVID que es van contractar l'estiu passat enguany compliran dos funcions més: assessorament turístic i per a evitar ofegaments, davant l'augment de les defuncions en l'aigua.

"Sembla que hàgem perdut la por a la Mediterrània, que és una mar tranquil·la però si no se li tracta amb respecte pot haver-hi accidents terribles", ha recordat.